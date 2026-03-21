賴總統拋重啟核電 莊瑞雄：民進黨核電立場就是「安全第一」

針對賴清德總統今表示，經濟部評估後，核二、核三廠具備重啟條件，台電將於月底送核安會審議，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，評估階段不等於核電即將重啟，核電議題的原則「不排除核電，但絕不冒進」，民進黨對核電的立場一貫清楚，就是「安全第一」。

莊瑞雄強調，民進黨對核電的立場一貫清楚，就是「安全第一」。核電機組已運轉40年，若安全無法確保，就沒有任何重啟的空間。核廢料問題同樣不能迴避，若無法妥善處理，就不應將風險留給下一代。

莊瑞雄表示，能源政策涉及全民，必須建立在充分溝通與社會共識之上，而不是由少數人倉促決定。他說，目前台灣供電穩定，但面對AI時代與低碳轉型需求，政府會持續採取多元能源策略，審慎評估各項選項。

莊瑞雄重申，核電議題的原則很清楚，「不排除核電，但絕不冒進。」

至於屏東縣民進黨立委鍾佳濱由於正在地方行程，僅強調一切應遵循「安全無虞」的原則，其他暫不回應。

不過，依據民進黨黨綱的「行動綱領」第68條，強調民進黨具體主張「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠。」