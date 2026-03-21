賴總統核二重啟說 地方批被當末等居民：能源轉型不力拿老電廠開刀

賴清德總統今天說核二廠、核三廠重啟計畫本月底送到核安會審議。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，「政府不應因能源轉型不力，只好拿老舊核電廠開刀」。核二當地大鵬里長李建才表示，「不應什麼都是中央說了算，地方要參與監督機制，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底」。

賴清德總統今天表示，立法院通過核管法之後，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，目前台灣電力公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

核二當地萬里區大鵬里長李建才說，核二廠早年廠內輻射造成的影響讓地方疑慮很大，到目前最終核廢料去處也沒有解決，地方忍了好幾十年好不容易退役，如今又說要重啟，什麼都是中央說了算，「把萬里當末等居民嗎？」

李建才表示，重啟的機制及安全與否都要讓地方參與，安全條件不能只是天方夜談，未來重啟後回饋金要如何回饋地方也要說清楚，地方一定要參與未來的監督機制，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，台灣能源轉型綠能推動一直存在「打假球」的疑慮，主要源於綠能發電不穩定、對進口能源的依賴，以及實際綠能占比未達預期目標等，如今「能源轉型的問題與速度趕不上，只好拿老舊核電廠開刀。」

「地方對賴總統的說法相當不以為然，反對核二重啟。」郭慶霖說，核二廠已正式除役，不具備重啟的條件，且重啟所需的時程和成本都極為龐大和複雜，重啟一個已除役的核電廠需要進行漫長的安全評估、設備更新、拆除反應爐、清理放射性廢棄物以及核燃料轉移等繁複程序，並且會產生高額的成本。

郭慶霖說，中央政府至今沒有妥善的核廢料最終處置方法，而急切的要將沒有選址、未經環評的核電廠延役，安全保障在哪裡也不知道，政府一定要再深思熟慮，否則地方絕不能接受。