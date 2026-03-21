賴清德要重啟核二核三 蔣萬安指非核家園完全錯誤：民進黨要不要還挺核專家公道？

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，今天賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。

蔣萬安下午參加大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華受訪指出，一直以來他都會呼籲中央政府應該要務實打造安全、穩定、多元的能源政策，核電當然應該納入考量。

他說，他也公開支持核三延役，今天早上才呼籲中央政府在看到1970年當時台灣面臨能源危機的時候，國民黨政府展現魄力推動十大建設，有了核一，接續完工核二、核三，也為接下來台灣長遠的能源政策以及經濟發展打下重要的基礎。

蔣萬安說，今天賴總統的宣布，「讓我們非常感嘆」過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策；民進黨政府要不要對於過去這些長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊，支持推動核電的專家學者一個公道？