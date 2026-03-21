拍板核電重啟？賴總統：核二、核三具重啟條件 3月底送核安會審議

賴清德總統21日出席「磐石會第28屆、第29屆會長交接典禮」。他表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部審慎評估後回文台電，表達核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。

賴總統致詞提到，立法院修正通過《核管法》，政府要依法行政，台電行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。

賴總統表示，核三部分已與合作廠商西屋公司簽約，將自我安全檢查，核二方面則是美國奇異公司，後續也將自我安全審查，計畫審查後也要送核安會審查，將重點考量三項因素，包括機組延役後的安全性、核廢料處理問題，以及社會溝通與民意共識等條件。

總賴統強調，在未啟用核能發電的情況下，台灣至2032年仍可維持穩定供電，目前每日備轉容量率維持在10%以上，電力供應無虞。政府啟動「核電重啟」程序，除依法行政外，亦考量經濟持續成長、國際對低碳電力的需求，以及AI發展所帶動的用電需求，整體審慎評估能源政策方向。

總統指出，因應中東情勢影響能源供應，政府已提前部署，目前石油與天然氣存量均高於法定標準，並已規劃後續供應。

賴總統也說，過去一年在大家共同努力下，台灣於經濟上交出亮眼成績單，主計總處公布去年第四季經濟成長率為12.65%，全年經濟成長率高達8.68%，高於美國、日本、韓國及中國，相當不容易。台灣不僅經濟成長率大幅成長，國民平均所得在去年底達到3萬9,477美元，已高過日本及韓國。

賴總統表示，此外，失業率接近3%，是近20年來最佳的就業狀況；消費者物價指數(CPI)則控制在1.6%左右。股市在去年底已經達到 33,000點，開春後突破35,000點，非常感謝百工百業及全國人民共同打拚。

談及台美對等關稅談判進度，賴總統說，雙方已經順利簽訂雙邊投資協定，促進台美互相投資，包括美光、NVIDIA、AMD、Amazon、Google都加碼投資台灣；在台灣對美投資的同時，美國大企業也投資台灣，未來台美產業發展會更緊密結合。

談及對等關稅，賴總統說，台灣相對其他國家已經取得不錯的結果，台灣關稅是15%不疊加，與韓國跟日本條件相同。過去韓國跟日本的貨品銷到美國去，關稅比台灣更低，現在稅率已經拉平，台灣跟日韓對美國市場的競爭處在公平賽道，達到公平競爭的條件。

此外，從台美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」可以看出，在AI時代，台灣產業發展已非單一公司的貨品銷售，或是產業間的彼此連結，台灣經濟及產業整體發展已融入美國及國際體系中，制度化地把彼此產業串連在一起，確保台灣產業未來發展不被排除在外。

賴總統指出，科技業的發展扮演關鍵的角色是事實，但傳統產業同等重要，對台灣經濟發展同樣扮演關鍵的貢獻。

因此美國對等關稅在去年4月2日甫提出，4月4日卓榮泰院長就發布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，編列930億元預算以照顧中小微企業，提供金融支持、創新研發補助、人才培育、就業安定及市場開拓等。

另外，行政院每年編列100多億元預算，協助中小微企業數位及淨零轉型，並修改產業發展條例，將AI及節能減碳、淨零轉型納入投資抵減項目。未來取得對等關稅的公平地位，為中小微企業的發展蓄積動力，加上高科技產品的助力，對台灣經濟發展很有助益。

賴總統表示，今年政府將持續提高警覺、積極應對的多項挑戰。首要議題為對等關稅問題。原本台灣與美國的《對等貿易協定》（ART）已簽署，因美國聯邦最高法院撤銷川普政府的法律基礎《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA），使得相關內容必須重新展開談判。

目前美國依據《1974年貿易法》第301條進行多項調查，主要聚焦兩個方向：第一，是否存在大量生產並進行低價傾銷的情況；第二，相關貿易國是否涉及接受以壓迫勞工方式生產的產品。

調查重點並非台灣是否壓迫勞工生產銷售至美國，而是台灣是否進口或使用來自其他國家、涉及壓迫勞工生產的產品，政府將審慎因應，也期盼產業界共同合作。台灣將持續與美方進行談判，確保在上一輪對等關稅談判中所爭取的國家與產業利益不受影響。