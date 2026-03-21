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賴總統拋核二、三可重啟 葛如鈞：真的要就別再拖

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照

賴清德總統今表示，核二核三廠具備重啟運轉條件。國民黨立委葛如鈞說，賴清德如果真的要重啟，就不要再拖、不要再演、不要再用意識形態綁架台灣。否則，歷史終將記住這一筆，民進黨或成葬送台灣競爭力的歷史罪人。

賴清德今日前往台中，出席磐石會會長交接典禮。賴清德表示，立法院通過「核管法」後，政府要依法行政，經濟部經審慎評估後回文給台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，台電已在準備重啟的程序當中，大概本月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

葛如鈞說，民進黨政府最大的荒謬，就是把「依法行政」當成政治工具。對立法院通過、自己不喜歡的法案，就想方設法拖延、對抗；對於能替自己錯誤政策找台階的法案，突然又說要依法行政。這不是尊重法治，這是選擇性服從法律、選擇性消費憲政。

針對賴總統說核二、核三具備重啟條件，葛如鈞指出，他要講得很清楚，不是今天核能突然變安全，也不是今天核電突然變重要，而是民進黨一路把台灣帶上錯誤的能源路線，關掉本來不必關的機組，讓台灣走向「用火發電、用肺發電、做2奈米晶片」的荒謬局面。黃仁勳、童子賢、產業界、在野黨，大家勸了多久？民進黨就是不聽。現在情勢壓力來了、國際現實擺在眼前了，才終於準備回頭。

葛如鈞強調，他的立場很清楚：在安全無虞、程序完備的前提下，當然應該加速進行。但人民也必須看清楚，今天不是民進黨有遠見，而是民進黨終於被現實打臉。明明可以不必關機，卻硬要關機歸零；如今又要投入龐大成本、耗費寶貴時間重啟，拿台灣的能源安全、產業命脈與國家韌性當政治玩具。

葛如鈞表示，諷刺的是，當全世界重新正視核能、把核電當成能源安全與淨零轉型的重要選項時，台灣卻是先自己把路炸掉，再回頭說要修路。這不只是政策搖擺，這是戰略失誤；不只是能源誤判，更是對下一代的不負責任。賴清德如果真的要重啟，就不要再拖、不要再演、不要再用意識形態綁架台灣。該加速，就負責任地加速；該認錯，就誠實向國人交代。

葛如鈞示警，否則歷史終將記住這一筆，民進黨或成葬送台灣競爭力的歷史罪人。

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