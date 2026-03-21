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賴總統拋重啟核二、三 王鴻薇指背後有美國壓力：樂見放棄反核

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天上午出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。國民黨立委王鴻薇說，樂見賴清德丟掉反核神主牌，但她認為，賴總統重新擁核，背後有美國壓力，因現階段核二、核三廠接洽的，一家是西屋，一家是奇異，都是美國公司，美國角色非常明顯。

去年總統府氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢拋出重啟核二、核三廠主張後，前總統蔡英文創辦的「小英教育基金會」所經營的「想想論壇」隨即撰文，直指「走舊路到不了新地方」，強調在核安、核廢料與社會對話等面向若可獲得共識，先進的新式核能或許也有機會成為解決方案的一環。但如今賴總統親自再掀核二、核三廠重啟話題。

王鴻薇今受訪分析賴清德公開拋出核二、核三具重啟條件一事。她說，背後有美國壓力，美方一直說台灣需要核能，放話若台灣完全不用核電，將有能源韌性、國安韌性的問題。蔡英文在「想想論壇」質疑為何要丟掉反核神主牌，賴清德在內部壓力大的情況下，重新擁抱核能，當然是美國壓力。以現階段來看，核二、核三廠接洽的都是美國公司，一家是西屋，一家是奇異，美國角色非常明顯。

王鴻薇表示，樂見賴清德丟掉反核神主牌，這會害死台灣。民進黨雲淡風輕，錯誤政策造成這麼大的損失，核三去年才走入歷史，今年又要花錢重啟，這要花多少錢，從不對外講也不敢講要花多少錢，民進黨真的很惡劣，至少要為錯誤的能源政策道歉，且要告訴民眾，到底要付多少代價。

王鴻薇直言，蔡英文明顯不滿非核家園被當成「塑膠」丟到一邊，但不一定會讓「蔡賴之爭」完全檯面化，因賴清德要考慮黨內壓力，蔡英文也要考慮美國的壓力。在台美ART裡，也有提到引進新式核能，擺明都要跟美國買。在有美國壓力的情況下，蔡英文是否加大力道白熱化對抗，這點她持觀望。

同時，王鴻薇也批綠委永遠「黨意凌駕民意」，當時疾呼「核電不能走入歷史」，綠委卻天天講「核廢料放你家」，這些綠委不知從何時起，變成被馴服的狗，上面講什麼就跟著「汪什麼」。

王鴻薇指出，在重大公共政策上，這幾年來從蔡英文政府到賴政府，她不認為民進黨立委有哪一位讓她看到反省，或敢於說出不一樣的話。

想想論壇 核二 童子賢 王鴻薇 賴清德

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