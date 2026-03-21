核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議

從文化總會的會員大會，到今晨對商界領袖的公開談話，賴清德總統明確拋出「核二、核三廠具備重啟條件」的關鍵表態。這番言論，標誌著民進黨長期高舉的「非核家園」神主牌已實質鬆動。究竟是什麼樣的結構性壓力，讓一個曾視反核為核心價值的政黨，如今表現得如此急迫，甚至顯得「等不及」？

2026-03-21 15:50