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核二、核三具備重啟條件！賴總統：月底重啟計畫送核安會審議
賴總統指出，核安會審核有幾個標準，第一是到底安不安全，機組運作40年要再延長是否安全？第二是核廢料如何處理？另外則是政治上的民意溝通，社會有沒有共識？
賴清德總統補充，即使沒有核能，我國的電力可以穩定供應到2032年，目前台灣每天發電的備轉容量率大都在10%以上，不過考慮到我國經濟發展、國際社會需要低碳電力，以及後續人工智慧發展所需電力，加上政府必須依法行政，才考慮重啟核電。
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