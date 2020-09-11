2020 苗栗音樂佳餚節 陳昇陪你一起嗨

苗栗縣政府結合苗栗縣觀光協會及相關旅遊、美食、特色產業，共同打造苗栗音樂佳餚節活動，今年已邁入第4屆，將於10月1日至3日中秋連假期間在竹南運動公園舉辦，歡迎民眾闔家大小一起來歡度秋節。

苗栗擁有宜人的觀光資源、多元族群文化及豐碩的特色物產；為了行銷苗栗，建立文化觀光大型節慶活動品牌，苗栗縣政府自2017年起舉辦苗栗音樂佳餚節，結合苗栗縣觀光協會及各業者的鼎力相助，並獲得交通部觀光局、台灣電力公司、中油公司的大力支持，成功打造賞音樂、逛市集、品美食的亮點活動。

今年音樂佳餚節的活動內容相當豐富，特別選定中秋連假期間邀請大家來到苗栗同歡；本次活動邀請本土天團陳昇與新寶島康樂隊領軍，邀集眾多歌手團體，包括婁峻碩、李友廷、草屯囝仔、邱振哲、張語噥、廖文強、許淨淳、許莉潔、RED芮德等，以及在地社區、學校團隊共同帶來3天精彩的藝文饗宴，還有上百攤的美食饗宴、農特產品攤位共襄盛舉，精彩內容絕不能錯過，苗栗縣政府熱情邀約各地好朋友一起到苗栗來參加這場嘉年盛會。

2020苗栗音樂佳餚節相關活動資訊，可至Facebook「苗栗音樂佳餚節」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

苗栗縣政府文化觀光局 廣告