快訊

【今日精摘】首例新冠確診產子／國會弊案李恆隆千萬交保

丁允恭慘了！監委紀惠容、王美玉斥有辱官箴申請調查

2020 苗栗音樂佳餚節 陳昇陪你一起嗨

聯合報 / 文、圖／苗栗縣政府文化觀光局

苗栗縣政府結合苗栗縣觀光協會及相關旅遊、美食、特色產業，共同打造苗栗音樂佳餚節活動，今年已邁入第4屆，將於10月1日至3日中秋連假期間在竹南運動公園舉辦，歡迎民眾闔家大小一起來歡度秋節。

苗栗擁有宜人的觀光資源、多元族群文化及豐碩的特色物產；為了行銷苗栗，建立文化觀光大型節慶活動品牌，苗栗縣政府自2017年起舉辦苗栗音樂佳餚節，結合苗栗縣觀光協會及各業者的鼎力相助，並獲得交通部觀光局、台灣電力公司、中油公司的大力支持，成功打造賞音樂、逛市集、品美食的亮點活動。

今年音樂佳餚節的活動內容相當豐富，特別選定中秋連假期間邀請大家來到苗栗同歡；本次活動邀請本土天團陳昇與新寶島康樂隊領軍，邀集眾多歌手團體，包括婁峻碩、李友廷、草屯囝仔、邱振哲、張語噥、廖文強、許淨淳、許莉潔、RED芮德等，以及在地社區、學校團隊共同帶來3天精彩的藝文饗宴，還有上百攤的美食饗宴、農特產品攤位共襄盛舉，精彩內容絕不能錯過，苗栗縣政府熱情邀約各地好朋友一起到苗栗來參加這場嘉年盛會。

2020苗栗音樂佳餚節相關活動資訊，可至Facebook「苗栗音樂佳餚節」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

苗栗縣政府文化觀光局 廣告

相關新聞

中秋送禮首選！桃園公益伴手禮 安心又實惠

中秋佳節月圓人團圓、禮暖情義重，桃園市政府社會局推薦身心障礙者手作中秋禮盒，有鳳梨酥、蛋捲、手工餅乾等各具特色禮盒，是自用、送禮的好選擇，今年特別推薦5家優先採購身心障礙機構手作中秋禮盒，不僅價格實惠

新北庇護工場中秋禮盒　網路買得到

中秋節即將到來，新北勞工局指出，新北26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，樣樣都是2020中秋送禮的最佳首選。 勞工局長陳瑞

阿振肉包中秋月餅 歡喜結緣

彰化鹿港鎮「阿振肉包」的肉包饅頭遠近馳名，每年中秋節限定的中秋月餅則是賣給有緣人，今年推出經典口味小肉餅、綠豆凸和蛋黃酥，除以傳統慢工出細活的技術自己做原料，不加添加物，還重本使用日本「麥芽糖」，讓阿

2020 苗栗音樂佳餚節 陳昇陪你一起嗨

苗栗縣政府結合苗栗縣觀光協會及相關旅遊、美食、特色產業，共同打造苗栗音樂佳餚節活動，今年已邁入第4屆，將於10月1日至3日中秋連假期間在竹南運動公園舉辦，歡迎民眾闔家大小一起來歡度秋節。 苗栗擁

熱門新聞

2020 苗栗音樂佳餚節 陳昇陪你一起嗨

阿振肉包中秋月餅 歡喜結緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。