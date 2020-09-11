新北庇護工場中秋禮盒　網路買得到

慈育庇護工場的「月餅書禮盒」

中秋節即將到來，新北勞工局指出，新北26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，樣樣都是2020中秋送禮的最佳首選。

勞工局長陳瑞嘉說，新冠肺炎疫情使得身障社福團體生計大受影響，除了舉辦特賣會，也在yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」，推出庇護工場網路商城讓民眾訂購，同時推出各種優惠價格，歡迎踴躍購買讓庇護工場有持續進步動力。

慈泰庇護工場的「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」

藝人黃子佼也是新北庇護工場代言人，黃子佼說，他自掏腰包20萬元購買新北庇護工場中秋節禮品，餽贈給親友，除了力挺代言的產品外，更是希望大家共襄盛舉，支持新北庇護工場產品。

集賢庇護工場的「富貴牡丹花後背包禮盒」

唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館的「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」

庇護工場禮盒包括有，唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館的「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場的「富貴牡丹花後背包禮盒」、慈泰庇護工場的「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」、糕菲膳工坊的「夢想起飛禮盒」。

喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」

另外還有喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」、慈育庇護工場的「月餅書禮盒」。新北市長侯友宜說，中秋佳節家家戶戶團圓的日子裡，希望企業與市民朋友們能夠一起支持庇護工場。

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新北市政府勞工局 廣告