中秋送禮首選！桃園公益伴手禮 安心又實惠

中秋佳節月圓人團圓、禮暖情義重，桃園市政府社會局推薦身心障礙者手作中秋禮盒，有鳳梨酥、蛋捲、手工餅乾等各具特色禮盒，是自用、送禮的好選擇，今年特別推薦5家優先採購身心障礙機構手作中秋禮盒，不僅價格實惠，每一口也都紮實味美，歡迎民眾多加選購，用愛和行動支持身障者的自立！

幸福烘焙禮盒

心燈啟智教養院由身心障礙者家長創立，以「每一位心智障礙者就像純真的小樹苗一樣，只要用心關懷，樹苗就會成長茁壯」為服務理念，院內服務90名心智障礙者，除生活、健康與安全照顧外，更設有園藝、手工藝、陶藝、烘焙等技藝陶冶課程。烘焙禮盒由心智障礙者生產製作，選用不含防腐劑、香精天然原料，帶出食物自然美味。

桃園市私立心燈啟智教養院

官網：http://www.heartlight.org.tw/ap/index.aspx

電話：03-4205558#112郭小姐

桃園市私立心燈啟智教養院－幸福烘焙禮盒。

牛奶蛋捲禮盒

方舟啟智教養院於西元1989年3月由熱衷於啟智教育工作的謝春蘭女士創辦，透過有計畫的支持服務，激發身障者的濳能，並提供多元化的支持計畫予每位服務使用者，2011年起更在院內開創手工蛋捲坊，提供最健康的食材，是您送禮的優質選擇！

桃園市私立方舟啟智教養院

官網：http://www.funchao.com.tw

電話：03-4870110及03-4870117廖先生

桃園市私立方舟啟智教養院－牛奶蛋捲禮盒。

好運土鳳梨酥禮盒

路得啟智學園服務對象包含中、重度以上智能障礙者、自閉症者及多重障礙者，秉持愛心及堅持，致力於教導身心障礙者製作各式糕點、禮盒，讓他們能有工作自立的機會，「好運土鳳梨酥禮盒」堅持以天然、健康的食材，製作一盒盒美味的伴手禮，期盼帶給您豐富的味蕾饗宴！

桃園市私立路得啟智學園

官網：http://www.ruth.org.tw/

電話：03-4980096轉101、114、115或116謝小姐

桃園市私立路得啟智學園－好運土鳳梨酥禮盒。

五福臨門雙層禮盒

觀音愛心家園是勞委會評鑑的特優單位，長期專注於憨兒的教養與訓練，也遴聘專業烘焙師傅輔導身障者製作烘焙點心。愛心家園烘焙坊特別推出全新研發的手工餅乾，用嚴選的食材與完善的製作流程，烘焙出超越一般的美味口感，饕客們絕不容錯過。

桃園市私立觀音愛心家園

官網：https://kindgarden.shop2000.com.tw

電話：03-4833820郭小姐、謝小姐

桃園市私立觀音愛心家園-五福臨門雙層禮盒。

鳳與莓的相聚禮

桃園市自閉症協進會自1999年由一群熱心和愛心的自閉症者家長因使命相同而成立，服務桃園市內身心障礙者及其家屬，倡導維護身心障礙者及其家屬權益和心理支持，連結社會福利資源，促使社會大眾能更加認識身心障礙者，協助他們能擁有自信、踏入社會。中秋「鳳與莓的相聚禮」包含草莓酥及土鳳梨酥，濃郁口感讓您回味無窮！

桃園市自閉症協進會

官網：https://www.facebook.com/starkids.tw

電話：03-3920030葉小姐

桃園市自閉症協進會-鳳與莓的相聚禮。

(桃園市政府社會局 廣告)