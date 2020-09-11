阿振肉包中秋月餅 歡喜結緣

阿振肉包中秋節推出「小肉餅」，色香味俱全。

彰化鹿港鎮「阿振肉包」的肉包饅頭遠近馳名，每年中秋節限定的中秋月餅則是賣給有緣人，今年推出經典口味小肉餅、綠豆凸和蛋黃酥，除以傳統慢工出細活的技術自己做原料，不加添加物，還重本使用日本「麥芽糖」，讓阿振的月餅更有獨有的風味。

阿振肉包今年中秋節推出綠豆凸。

鹿港鎮阿振肉包已有200年，負責人鄭永豐是第8代，從鄭永豐的祖父鄭才人稱「做粿才」的「才珍龜粿店」，到他伯父鄭聰敏開設的「美松屋」，父親鄭振山接手後更名為「振味珍」，再傳到鄭永豐轉成「阿振肉包店」。

鄭永豐說，過去做糕餅不間斷，現在雖以包子饅頭為主力，仍堅持傳承多代的糕餅手藝，每年限量推出中秋月餅，訂的大都是老客戶，因不放防腐劑，賞味期只有6天。

阿振出品的綠豆凸和蛋黃酥限量都是從原料開始慢火炒，一鍋豆沙要花3小時，加入日本麥芽糖，小火讓豆沙在鍋內熟成與麥芽香甜充分結合，風味更好，蛋黃酥內餡入口即化，外皮刷上雙層蛋液，酥脆金黃，賣相吸引人。

阿振肉包中秋節推出蛋黃酥，外皮刷上雙層蛋液，金黃酥脆。

鄭永豐說，麥芽糖甜度是砂糖的1/3，過去糕餅使用傳統原料，到了他因對食品原料更講究，將最好的產品呈現給消費者，「實踐自己理念和理想。」

甜中帶鹹的小肉餅原是鹿港區一代傳統「喜餅」，現在縮小版但做工仍相當繁複，外皮的芝麻還得泡水3、4小時飽含水分後再瀝乾，進行「打麻」流程。

鄭永豐說，祖父是他的啟蒙恩師，對烘焙原理瞭若指掌，也相當有遠見的將伯父送到東京學藝，帶回西點、麵包、和果子等專業，家族手藝因吸收新的技術融合更上層樓，麵包產品當時成為中部地區數一數二的店家，也讓百年老店的精神一脈相傳。

鄭永豐愛看書出名，被稱「人文阿振」，各種包子、饅頭、花捲是他的志業，也用來實踐人文精神。鄭永豐時常送顧客好書，曾有顧客看了他送的書籍，「陌生人」受到啟發與他分享，再來買20盒包子送給育幼院，「這是他最高興的事。」

鹿港鎮阿振肉包負責人鄭永豐愛書，也時常送顧客書籍。

阿振肉包經營有成，連商學院研究生都對鄭永豐經營理念做研究，他從金剛經學到取之有道的金錢觀，每年自己生日則包給每個員工每人一萬元禮金，他說，許多員工從高中開始打工，做到出社會當正職員工，員工技術熟練有向心力，就是他的勝利方程式。

■中秋美味在這裡

小肉餅一盒：6入270元，12入540元

魯肉綠豆凸一盒：6入360元，8入480元

蛋黃綠豆凸一盒：6入360元，8入480元

蛋黃酥一盒：6入270元，8入360元

彰化鹿港鎮阿振肉包

電話：04-7772754

地址：彰化縣鹿港鎮中山路71號