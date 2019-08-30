團圓時刻 同遊新北農村再生美地

2019-08-30 17:30 聯合報 文、圖／新北市政府農業局



新北市政府農業局推薦「新北市農村再生必遊景點」，歡迎大家來新北市體驗農村小旅行。

中秋佳節即將到來，除了吃月餅、與家人一起吃烤肉，新北市政府農業局也整理出「新北市農村再生社區中秋節必遊景點」，在月圓人團圓的節日中，安排不一樣的旅遊行程，與家人一同感受純樸農村的魅力。

淡水區忠山社區保有百年歷史的「淡水屯山古聖廟行忠堂」以及許多以紅瓦及紅磚建設的傳統民宅建築，深具傳統文化內涵。 分享 facebook

淡水忠山社區位於淡水東北端大屯山麓的郊區，擁有優美的風景，社區內種植美人樹、桂花、紅葉鐵莧等多項花木，每逢秋季，百花綻放的景致替社區增添了別樣的浪漫氣息，吸引眾多遊客前往踏青。社區內也保有百年歷史建築「淡水屯山古聖廟行忠堂」以及許多紅瓦及紅磚建造的傳統民宅，深具傳統文化價值，值得民眾前往社區展開一段古蹟巡禮。

三芝區三和社區以當地農作物如筊白筍、南瓜、茄子、西瓜等化作各種有趣的海洋生物，成為打卡新據點。 分享 facebook

三芝區三和社區利用40、50年代茶工廠倉儲的廢棄閒置空間，重新粉刷、美化外牆，再由專業彩繪老師勾勒底稿、打樣，結合社區居民一起努力，打造鮮豔有趣的彩繪牆。 分享 facebook

三芝三和社區以海岸線海洋生態為主題，結合筊白筍、南瓜、茄子等當地農產品，重新粉刷整理，美化外牆，用繽紛的彩繪替閒置的廢棄建築換上嶄新的外衣，除了彰顯農村活力與居民向心力，也讓彩繪農村成為打卡新據點。

三芝共榮暨安康社區榮獲107年金牌農村，積極呈現農村社區多樣的生活樣貌，除了推動友善耕作體驗與各式DIY活動，每到周末也有農夫市集，直接販售當地小農種植的農產品，讓遊客們深度體驗農村，享受農村生活的樂趣，成為都市人的「心療走廊」。

嵩山社區以傳統工法打造梯田，附近也有青山瀑布、尖山湖步道、土地公嶺步道，可安排石門嵩山一日農村小旅遊的行程。 分享 facebook

石門嵩山社區位於尖山湖間，擁有特殊的石砌水梯田及生態保育景點，除了梯田景觀，附近也有青山瀑布、尖山湖步道等景點，適合民眾安排一日遊行程，感受自然風光。

新北市農業局邀請大家來新北農村再生社區踏青，感受純樸的農村氣息，也藉由深度旅遊來體驗農再社區與眾不同的風貌。

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