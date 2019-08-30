金瓜石、水湳洞全新夜間體驗 黃金博物館 金夜太美 搖擺狂熱

2019-08-30 17:30 聯合報 文、圖／新北市立黃金博物館



水金九地區是國際知名的觀光景點，白天人潮擁擠，但每到傍晚，遊客就會準備回到市區，白天熱鬧喧囂的水金九，隨著太陽落下，也回歸原有的寂靜。

白天看礦山風貌，不要錯過水金九美麗的夜景。 分享 facebook

其實內行人都知道，水金九地區的夜景相當的迷人，為了讓遊客認識水金九地區白天特殊的礦山風貌，也不要錯過水金九美麗的夜景，黃金博物館9月6、7日兩天及9月13至15日3天中秋連假，共計5天的夜晚，在博物館遊客中心前廣場推出金夜太美系列活動。此外，在水湳洞，有「天空之城」美譽的十三層遺址，也將在中秋節亮起來！

黃金博物館即將在9月6、7日，及13-15日中秋連假的夜晚，在博物館遊客中心前廣場推出金夜太美系列活動。 分享 facebook

黃金博物館自日治時期便是礦山發展的核心區域，除了礦廠，博物館範圍含括了俱樂部、郵局、警察局，是社區居民飲食、社交、休閒及娛樂等中心，和社區生活密不可分。這次金夜太美系列活動，是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間博物館戶外體驗，在5天的活動期間，晚上5點至8點30分，廣場會搭起日式屋台造型的市集，將提供充滿水金九地方風情的創意料理。

黃金博物館開館15年來，要在中秋節首次開放夜間博物館戶外體驗。 分享 facebook

除了精緻美食，當然也少不了令人愉快的音樂和舞蹈，9月7日活動現場，特別邀請專門演奏swing風的The Back Beaters爵士樂團來現場演奏，以及推廣swing文化及精神的Big Apple搖擺舞團和遊客一起跳快閃群舞，讓遊客走入復古場景不可缺少的經典畫面。

希望藉由和社區合作屋台美食，以及舉辦swing dance party等，帶大家體會金瓜石鮮為人知的美麗夜晚。黃金博物館館長洪嘉駿大力推薦，在博物館全新打造的浪漫燈光下，要帶大家回味1960年代搖擺大舞廳的氛圍，也讓夜晚的博物館重回採金時期那個熱鬧的社交娛樂中心。

歡迎民眾把握夏末的夜晚，一起來探索閉館後的博物館及深夜的水金九。

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