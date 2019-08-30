舊振南漢餅文化館 引領東方食尚

中秋連假哪裡去？要感受食尚的文藝復興，不必千里迢迢跑到國外去，安排一趟高雄輕旅行，到舊振南漢餅文化館感受東方食尚。

在高雄大寮捷運站1號出口旁，像是美術館般的建築就是舊振南的漢餅文化館。

這裡有著綠意盎然的江南庭園，時不時有蝴蝶及麻雀飛舞。像是現代版的三合院建築造型，為了減少太陽西曬，規畫迴廊，一片片巨大的窗花隔板，在陽光的照射下，讓牆面與地面都充滿著光影變化，每一個步伐都像走在書畫裡面。

舊振南漢餅文化館為減少太陽西曬，規畫迴廊，一片片巨大的窗花隔板，在陽光的照射下，讓牆面與地面都充滿著光影變化。 分享 facebook

有不少結婚的新人特地來到這裡拍攝婚紗照，舊振南在打造這個建築時，就運用了很多回收建材，同時也在頂樓裝設太陽能發電板，是一座綠建築。

進入館內，先到漢餅房，是舊振南第一座可以享用漢餅下午茶的門市，空間運用了大量的餅模元素，做成裝置藝術或是別具特色的時鐘，復古典雅的氛圍很適合拍照打卡。

舊振南漢餅文化館充滿現代與時尚感。 分享 facebook

漢餅文化館每天都提供3場定時DIY體驗課程，可以選要製作綠豆椪還是鳳梨酥，一次製作6顆，體驗價300元，都是提供半成品，讓體驗者自己包餡壓模等，很適合帶小朋友來體驗，小孩穿上紅色圍裙戴上廚師帽的樣子真是超級可愛。

漢餅文化館每天都提供3場定時DIY體驗課程，很適合帶小朋友來體驗。 分享 facebook

等待烤餅的時間還可以去漢餅房品嘗漢餅下午茶，舊振南把經典的糕餅如綠豆椪、香菇魯肉漢餅等都做成一口的大小，迷你可愛，吃了也不會覺得有負擔，經典漢餅下午茶（不含飲品） 330元。

「綠豆椪」選中顆飽滿綠豆，經過7道繁複手工，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，手桿千層餅皮入口即化。「廣式月餅」，依祖傳配方使用鳳梨、烏梅、仙楂、檸檬、麥芽、糖與水文火熬煮糖漿，餅皮香甜俐落挺亮有型；內餡晶瑩剔透、香氣飽滿，加上若隱若現的花生油香更添餘韻。

舊振南漢餅文化館規畫雅緻，可品嘗漢餅下午茶。 分享 facebook

吃飽喝足還可以在館內四處走走逛逛，館內有一個大型的木雕裝置藝術 – 囍，是由台灣藝術團隊豪華朗機工特別為舊振南打造的品牌裝置藝術，兩個大圓看起來像喜宴的圓桌也像喜餅，象徵兩個家庭因為聯姻融合為一個大家族的概念。

舊振南漢餅文化館內大型木雕裝置藝術–囍，象徵兩個家庭因為聯姻融合為一個大家族的概念。 分享 facebook

另外，為表現舊振南不斷創新的精神，還設計多媒體投影，隨著投影光線變化，龍與鳳栩栩如生，是到漢餅文化館的旅客拍照留念的熱門景點。

旁邊還有一個白色的書塔，收藏了很多跟中式糕餅、飲食文化、傳統節慶的相關書籍，還有許多兒童繪本，可以邊享用下午茶邊閱讀書籍，享受靜謐的美好時光。

舊振南漢餅文化館

營業時間：周二至周日10:00-18:00

地址：高雄市大寮區捷西路298號(大寮捷運站1號出口)

電話：07-701-8986

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