垃圾車老司機 帶你樂遊新北嘗美食

2019-08-30 17:35 聯合報 文、圖／新北市政府環境保護局



每日穿梭街道的清潔隊垃圾車司機變身報馬仔，介紹市民所不知的新北各區美食與祕境。

新北市環保局臉書粉絲專頁「新北i環保」，除介紹環保知識、提供服務民眾的各種即時資訊，今年二月起邀請清潔隊員發揮創意自製單元影片「垃圾車老司機帶路」，以他們平日辛勤工作、穿梭在新北各區街頭巷尾的經驗，把各處私房美食與祕境景點介紹給大家，再分享環保概念與新知，寓教於樂，拉近網友與環保間的距離。

環保局表示，「新北i環保」臉書粉絲專頁目前每周固定發表「垃圾車老司機帶路」、「環保543」、「真．環保英雄」及「GS特搜隊」4個專題，其中最受歡迎的單元是「垃圾車老司機帶路」，新北市各區清潔隊總動員完成主題拍攝任務，不但挖出隊員平日私藏的美食和景點，更發揮創意，結合時下流行用語，以幽默模仿與搞笑對白吸引觀眾注意。

環保543單元透過童言童語宣導不亂改裝排氣管。 分享 facebook

系列影片從於今年二月底陸續開播，每周一集，首發的新店特輯介紹「俗擱大碗」的姑媽早餐發麵餅、李家米粉湯、阿金魯肉飯，當時正值非洲豬瘟防疫關鍵期，限塑也是熱門話題。

蘆洲特輯則和市民分享美味甜不辣、肉圓，搭配介紹清潔隊員出勤注意事項與資源分類小知識；後續板橋區隊更請到「食神」、「功夫」明星搞笑演出，介紹紅蔥頭麵食館與Fun鬆廚房的鬆餅，並強調垃圾分類觀念。

清潔隊員教民眾垃圾分類及使用專用垃圾袋。 分享 facebook

近期又由土城清潔隊員擔綱「理科隊員」，透過介紹庶民小吃「雞排」，深入淺出地討論材料運送、製作到販售等過程產生的二氧化碳排放量，說明碳足跡的計算概念，呼籲網友多吃蔬食、搭乘大眾運輸。

理科隊員宣導低碳飲食，呼籲民眾多吃蔬食少吃肉。 分享 facebook

三峽區清潔隊則邀請區長陳文俊共同推廣歷史文化遺產，包括李梅樹藝術家創作的「三峽祖師廟」、市定古蹟「樞宰廟」及三峽老街小吃。內容周周精彩可期，想知道更多關於新北市各區美食與祕境嗎？趕快加入「新北i環保」粉絲專頁，來趟味覺與視覺的巡禮！

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