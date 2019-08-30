天涼好個秋 新北賞藝趣

2019-08-30 18:58 聯合報 文、圖／新北市政府文化局



秋風吹拂，夏暑漸消，是個戶外踏青的好時機，不妨藉中秋連假安排一場新北文化小旅行，內外療癒身心。新北市立博物館及藝文館舍推出秋節系列活動，在秋季月色裡賞藝術、食好味、手作趣，五感體驗一次滿足。

鶯歌陶瓷博物館推出多位陶藝家製作的大型泥雕變裝秀，延長2019夏日泥巴藝術季展示的大型泥雕。 分享 facebook

賞藝術

文青看過來！淡水齊柏林空間現正展出《見山View Above Mountains》，呈現齊柏林鏡頭下的美麗臺灣，以科技融合視覺、聽覺與觸覺，促發感官體驗，9月份觀展享有優惠價。此外，看完展覽可步行至淡水海關碼頭觀賞美麗夕陽，另於海關碼頭C棟倉庫設有《滬尾之役體驗館》，帶領大小朋友回到1884年的清領時期，感受清法戰爭場景實境。親子共遊打卡趣！鶯歌陶瓷博物館推出多位陶藝家製作的大型泥雕變裝秀，延長2019夏日泥巴藝術季展示的大型泥雕，裝扮成中秋節主題造型，成為節日限定的打卡熱點。

食足好味道

食味知足，中秋節最應景的食物莫過於月餅和柚子，在活動中享用美食，身心靈皆撫慰。鶯歌陶瓷博物館推出「動力沙月餅」，利用特殊糕餅造型模具，將動力沙做成讓人垂涎欲滴的月餅；十三行博物館打卡送柚香茶，在八里左岸婚紗廣場城市沙雕展「十三行考古發掘樂」及十三行博物館打卡，即可至十三行博物館13Cafe兌換冰柚茶1杯(每日限量100杯)。黃金博物館在中秋連假期間，開放夜間戶外體驗，在下午5點至8點30分，廣場搭建日式屋台造型的市集，並特別準備精緻創意料理，邀請大家來品嚐。府中15新北市動畫故事館於9月14日推出室內野餐派對，歡迎報名搶體驗。

十三行博物館「梅花鹿造型鑰匙圈DIY」，以與臺灣原住民族生活息息相關的梅花鹿為造型，讓觀眾選擇自己喜歡的圖案鋼印，在牛皮上敲打出美麗的花紋，製作專屬自己的皮飾鑰匙圈。 分享 facebook

手作玩味趣

十三行博物館「梅花鹿造型鑰匙圈DIY」，以與臺灣原住民族生活息息相關的梅花鹿為造型，讓觀眾選擇自己喜歡的圖案鋼印，在牛皮上敲打出美麗的花紋，製作專屬自己的皮飾鑰匙圈。鶯歌陶瓷博物館「搶救嫦娥大作戰」，為完成嫦娥想回到地面的心願，設計體驗遊戲，讓民眾挑戰拉正傾倒的陶瓶，隱喻將孤獨的嫦娥從月球拉回地球。空軍三重一村「大兔小兔過中秋」黏土創作工作坊，跟著老師動手做出自己獨特的造型月兔。還有新北市立圖書館-「書中尋月」月亮知識大作戰，特別以月亮繪本故事為主題，透過戲劇表演、閱讀遊戲、說故事以及手作DIY的方式，邀親子一起來閱讀過中秋，「月讀閱幸福」！以上部分活動需事先報名，歡迎參閱新北市文化局官網查詢。

新北市立圖書館-「書中尋月」月亮知識大作戰，特別以月亮繪本故事為主題，透過戲劇表演、閱讀遊戲、說故事以及手作DIY的方式，邀親子一起來閱讀過中秋，「月讀閱幸福」！ 分享 facebook

秋節好禮送

新北市立圖書館和讀者「月」讀結「扇」緣，凡借閱5本圖書，即可獲贈墨池園書法學會理事長-唐菁，現場揮毫的書法扇子，9月11日至15日下午2時至4時，於新北市立圖書館總館1樓，由老師現場揮毫贈與讀者。淡水古蹟博物館紅城小舖、小白宮及多田榮吉故居賣店，9月13日至30日，自營商品全面8折優惠，歡迎挑選中秋伴手好禮和親朋好友分享。更多中秋連假期間藝文資訊，請參閱新北市文化局官網之中秋懶人包專區。

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