阿振肉包 中秋吃月餅 美味又養生

「阿振肉包」今年推出三款月餅禮盒，招牌小肉餅、綠豆凸及蛋黃酥，要讓民眾過個美味的中秋節。

彰化縣鹿港鎮阿振肉包負責人鄭永豐說，他將傳統味的肉餅再升級，加進頂級桂圓、杏仁片及魯肉，讓小肉餅更加美味又養生。

「阿振肉包」的小肉餅將傳統味再升級，加進頂級桂圓、杏仁片及魯肉，讓小肉餅更加美味又養生。 分享 facebook

鄭永豐的父親「阿振師」鄭振山的拿手肉餅「新娘餅」早期在鹿港地區非常有名，去年鄭永豐的大兒子鄭逢文娶媳婦，才讓這鄭家拿手「新娘餅----肉餅」重出江湖，不少饕客也提前預定秋節小肉餅、蛋黃酥、綠豆凸。

「阿振肉包」負責人鄭永豐的大兒子鄭逢文(右)娶媳婦，才讓鄭家拿手「新娘餅」小肉餅重出江湖。 分享 facebook

甜中帶鹹的小肉餅做工繁複，外皮的芝麻還得泡水3、4小時飽含水份後再瀝乾，進行「打麻」流程，泡過水再烤的芝麻更香，酥酥外皮的口感極佳。

鄭永豐對食材用料特別講究，堅持用最好的原料，才能做出最天然的美味，今年在客人熱烈預定下，決定再推出中秋限量蛋黃酥，用的是台灣本土屏東萬丹農會的紅豆，現打紅豆沙，絕不用防腐劑，一般店家用大火炒紅豆沙約40分鐘，阿振是小火慢炒2、3小時，紅豆沙更香、口感更綿密。

中秋限量蛋黃酥，用的是台灣本土屏東萬丹紅豆，慢火炒紅豆沙更香、口感更綿密。 分享 facebook

愛書、愛音樂的鄭永豐用人文素養做糕餅，他也樂善好施，長期贊助鹿港聖母聖心啟智中心，去年羅馬天主教會教宗方濟各還特別請駐華大使頒發簽名感謝狀給他，阿振的糕餅也被冠上有「教宗祝福的糕餅」，更被鄭永豐視為此生最大的榮耀，他會一直秉持愛與關懷的精神來做糕餅。

鄭永豐的兒子鄭逢文、鄭光偉也傳承糕餅世家的好手藝，父子在中秋就會為許多老主顧精心製作中秋限定綠豆凸，傳統綠豆凸是老一輩最難忘的美味，鄭永豐更加入健康概念，以烤芝麻取代油蔥酥提味，內餡魯肉也選用上等豬後腿肉，用上等日本麥芽糖慢火自炒綠豆沙，吃得到濃濃綠豆麥芽香，不過因絕不放防腐劑，賞味期只有6天，需冷藏。

「阿振肉包」中秋限定綠豆凸是老一輩最難忘的美味。 分享 facebook

阿振肉包

(04)7772754

彰化縣鹿港鎮中山路71號

小肉餅：一盒6入270元，12入540元

魯肉綠豆凸：一盒6入360元，8入480元

蛋黃綠豆凸：一盒6入360元，8入480元

蛋黃酥：一盒8入360元，12入540元