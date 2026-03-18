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LDCT肺癌篩檢手術陽性率低？石崇良：已改善 努力避免病人白挨刀

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，不過有專家質疑陽性率偏低，有過度切除狀況。衛福部長石崇良今回應，2024年跟2025年相比，陽性率已有改善與提升，將持續努力。記者翁唯真／攝影
衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，不過有專家質疑陽性率偏低，有過度切除狀況。衛福部長石崇良今回應，2024年跟2025年相比，陽性率已有改善與提升，將持續努力。記者翁唯真／攝影

肺癌長年居國人癌症之首，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」進行肺癌篩檢，不過有專家質疑術後陽性率低，有過度切除狀況。衛福部長石崇良今回應，2024年起健保署將各醫院差異回饋給醫院，跟2025年相比，陽性率已有改善與提升，將持續努力讓早期癌症減少不必要手術，讓病人避免挨刀受苦。

健保署統計國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，發現台大、北榮、長庚、台大癌醫術後切片平均惡性率逾7成，以台大精準度最高，但也有醫院切片惡性率不到5成，甚至低於4成，遭專家質疑有過度切除狀況。

石崇良今出席立法院「如何精進偏鄉醫療與長照資源落差及落實《原住民族健康法》之困境，並對提升原住民族健康權益及強化原鄉照護量能（含提升機關位階與人力配置）」進行專題報告時回應，肺癌長年是十大癌症死因之首，困難點在於將近5成肺癌診斷時已是第四期，所以5年存活率大概在12至13％，相當惡性。

石崇良說，肺癌早期沒有什麼症狀，不容易發現，因此透過風險族群研究找出台灣人在罹患肺癌的可能風險因子，除了吸菸，就是家族史，才啟動ＬＤＣＴ篩檢計畫鎖定高風險群。他表示，這幾年做下來確實發現這樣的篩檢結果，也找到一些早期肺癌患者，陽性率大概是在百分之1.2，與其他國外研究相近。

石崇良表示，ＬＤＣＴ篩檢有外溢效果，一些民間或縣市政府推動中央篩檢未納入的對象，此時檢出陽性率相對比較低，所以目前有發布指引，針對小的結節、惡性腫瘤變化等，如何介入都有指引，並參考國內外專家共識。

至於手術上有沒有過度的問題，將會持續監測，健保署自2024年起也分析各醫院及醫師差異，並將資料回饋給醫院，2025年與2024年相比，陽性率已改善提升，將持續努力找出早期癌症，但減少不必要手術，讓病人避免挨刀受苦。

手術 原住民族 健保署

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