回響／同儕評比 避免肺癌篩檢白挨刀

低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢，是否造成過度診斷或過度治療？國內肺癌權威教授蔡俊明表示，ＬＤＣＴ為目前篩檢肺癌最佳工具，但在解讀影像報告、後續追蹤、手術時機上，應召開肺癌團隊會議及特別門診，透過同儕評比，來降低良性開刀率，避免不必要的手術。

我國於一一一年七月一日起，將ＬＤＣＴ篩檢列入成人癌篩項目，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費檢查，國健署長沈靜芬表示，截至一一四年十二月三十一日止，受檢人次達廿七萬七三○六人次，找出三一三九名確診肺癌個案，偵測率約百分之一點二五，與國際研究結果相近。

沈靜芬表示，三一三九名確診肺癌個案中，多數確診個案屬○期及一期肺癌，醫界認為，透過篩檢，可發現早期肺癌腫瘤，於症狀出現前積極治療，有助提升治療成功率，降低肺癌死亡率。

中研院院士楊泮池表示，無論是零期還是一期，只要確診為癌症，就是癌症，不應稱為「過度診斷」，真正問題在於是否需要那麼早治療。目前仍無法預測各個期別癌症的發展速度，有些可能十年才會癌變，但有些人可能在幾個月內就從零期轉為第四期。

楊泮池強調，所有疑似「惰性癌症」的病灶均應依治療指引，定期回診追蹤。再者，沒任何醫師敢拿患者健康去賭，許多患者於ＬＤＣＴ篩檢後，獲得最佳治療時機，甚至救回眾多家族成員。

蔡俊明建議，衛福部應針對ＬＤＣＴ檢查報告建立轉診制度，確保病人獲得正確資訊及合宜治療。再者，醫師解讀影像功力不一，相關人員需受專科訓練，並採特別門診或肺癌團隊會診等方式，減少不必要的開刀。