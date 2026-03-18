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回響／同儕評比 避免肺癌篩檢白挨刀

聯合報／ 記者陳雨鑫廖靜清／台北報導
LDCT（低劑量肺部電腦斷層掃描）篩檢示意圖。記者蘇健忠／攝影
LDCT（低劑量肺部電腦斷層掃描）篩檢示意圖。記者蘇健忠／攝影

低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢，是否造成過度診斷或過度治療？國內肺癌權威教授蔡俊明表示，ＬＤＣＴ為目前篩檢肺癌最佳工具，但在解讀影像報告、後續追蹤、手術時機上，應召開肺癌團隊會議及特別門診，透過同儕評比，來降低良性開刀率，避免不必要的手術。

我國於一一一年七月一日起，將ＬＤＣＴ篩檢列入成人癌篩項目，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費檢查，國健署長沈靜芬表示，截至一一四年十二月三十一日止，受檢人次達廿七萬七三○六人次，找出三一三九名確診肺癌個案，偵測率約百分之一點二五，與國際研究結果相近。

沈靜芬表示，三一三九名確診肺癌個案中，多數確診個案屬○期及一期肺癌，醫界認為，透過篩檢，可發現早期肺癌腫瘤，於症狀出現前積極治療，有助提升治療成功率，降低肺癌死亡率。

中研院院士楊泮池表示，無論是零期還是一期，只要確診為癌症，就是癌症，不應稱為「過度診斷」，真正問題在於是否需要那麼早治療。目前仍無法預測各個期別癌症的發展速度，有些可能十年才會癌變，但有些人可能在幾個月內就從零期轉為第四期。

楊泮池強調，所有疑似「惰性癌症」的病灶均應依治療指引，定期回診追蹤。再者，沒任何醫師敢拿患者健康去賭，許多患者於ＬＤＣＴ篩檢後，獲得最佳治療時機，甚至救回眾多家族成員。

蔡俊明建議，衛福部應針對ＬＤＣＴ檢查報告建立轉診制度，確保病人獲得正確資訊及合宜治療。再者，醫師解讀影像功力不一，相關人員需受專科訓練，並採特別門診或肺癌團隊會診等方式，減少不必要的開刀。

楊泮池 衛福部 肺癌 手術

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肺癌公費篩檢推動至今逾四年，當初將家族史納入篩檢條件的關鍵論文「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，其計畫主持人、中研院院士楊泮池表示，目前已知內在的基因變異與外在的環境致癌因素，都是不吸菸肺癌的風險來源，特別是家族史，可能代表相類似的基因背景與環境暴露，會增加罹患肺癌的風險。至今雖無法明確得知家族史中是哪個基因最會增加肺癌發生機率，但從篩檢結果來看，確實證明肺癌的發生與家族史有關，且從結果分析，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢確實幫助我國肺癌「期別前移」。

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低劑量電腦斷層（LDCT）有助發現肺部早期病灶，卻也衍生過度診治的疑慮。國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明認為，LDCT可說是目前篩檢肺癌最好的工具，但從解讀影像結果到後續追蹤、手術時機等，應建立肺癌團隊會議及特別門診，提高給付鼓勵醫師參與，並以同儕評比降低良性的開刀率，避免不必要的開刀。

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肺癌長年位居台灣癌症死亡原因首位，政府自111年7月1日起，將「肺癌」列為第五大癌症篩檢，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，大幅提升早期肺癌檢出率，達8成以上。至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。

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肺癌篩檢推動逾四年，中研院院士、台大前校長楊泮池表示，過去追蹤有肺癌家族史者，若有一名以上直系親屬患肺癌，十年內有發生肺癌機會為百分之四點五，若兩名以上直系親屬患肺癌，風險可達百分之七以上，家族史被視為肺癌重要風險因子。

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五十二歲黃先生為晚期肺癌患者，身為高階公務人員，機關每年提供健檢，一一三年八月接受胸部X光，影像顯示肺部乾淨，十月起久咳不癒，期間多次至診所就醫，十二月中旬至某區域醫院照電腦斷層，在看到牆上發亮的影像報告時，整個人呆住，左肺葉竟有顆八公分大小腫瘤，有如一顆大綠棗。

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