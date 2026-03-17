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中研院準院長陳建仁發表新研究 3大因素致乳癌風險飆7倍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院發表乳癌相關新研究。中研院提供
中研院發表乳癌相關新研究。中研院提供

女性乳癌研究有新突破！即將於今年6月接任中研院院長一職的中研院院士陳建仁，發布歷時20年的追蹤研究，證實當女性高暴露於常見的塑化劑DEHP，加上個體代謝能力較差以及初經較早，三大因素同時存在，女性罹患乳癌的風險最高將飆升至七倍。

日前中研院第13任院長人選拍板，陳建仁確定獲任命接掌中研院，任期預計自今年6月21日起至120年6月20日止。在上任前，陳建仁以中研院基因體研究中心特聘研究員身份，與國家衛生研究院及國內多所大學團隊合作，完成這項具備20年時序證據的大規模人群研究，研究成果已於今6年3月發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

中研院指出，該研究自1991年至1992年間，招募近1.2萬名台灣女性，持續追蹤至2010年，成功確立塑化劑暴露先於乳癌發生的「因果時序」。研究團隊透過分析119位乳癌患者與245位對照組的尿液樣本進行分析，發現尿液中DEHP代謝物濃度較高者，罹癌風險顯著增加。

本論文第一作者、前中研院博士後研究員陳慧祺表示，研究最重要的突破在於提出「代謝易感性（MEHP%）」作為反映個體DEHP代謝能力的嶄新生物標記。數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高，乳癌風險上升至2.68倍；若合併初經早於14歲，三者協同效應下，風險更增至7.52倍。

陳建仁說明，本研究不僅著眼於外在環境因素，更進一步利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出更準確的個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。由於DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。

中研院現任院長廖俊智表示，健康是全人類共同關注的重要議題，科學家以科學方法釐清疾病發生的多重風險因素，可以促進更精準的疾病預測與預防。本研究明確揭露DEHP是重要的乳癌環境致癌因子，為未來乳癌預防策略與風險評估，提供重要的科學依據。

這項研究由準院長陳建仁，國衛院王淑麗研究員及熊昭名譽研究員共同擔任通訊作者；前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺、輔仁大學醫學系助理教授游山林，以及臺大醫院癌醫中心分院醫師林季宏為共同第一作者。外界也期待在陳建仁帶領下，中研院能持續在環境醫學與精準醫療領域取得更多關鍵進展。

風險 乳癌 中研院

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