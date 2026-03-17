LDCT篩檢肺癌納家族史 楊泮池點破1原因：台灣與歐美大不同

肺癌公費篩檢推動至今逾四年，當初將家族史納入篩檢條件的關鍵論文「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，其計畫主持人、中研院院士楊泮池表示，目前已知內在的基因變異與外在的環境致癌因素，都是不吸菸肺癌的風險來源，特別是家族史，可能代表相類似的基因背景與環境暴露，會增加罹患肺癌的風險。至今雖無法明確得知家族史中是哪個基因最會增加肺癌發生機率，但從篩檢結果來看，確實證明肺癌的發生與家族史有關，且從結果分析，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢確實幫助我國肺癌「期別前移」。

楊泮池表示，早期研究就已顯示家族史與肺癌之間的關聯性，過去追蹤有肺癌家族史者，十年內約有4.5％發生肺癌，若有兩名以上直系親屬罹患肺癌，風險甚至可達7％以上，因此家族史被視為肺癌的重要風險因子之一。

楊泮池說，當初會啟動「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，是因為台灣的肺癌患者與歐美的型態大不相同。台灣肺癌患者中約三分之二為「從未吸菸者」，尤其女性比例明顯偏高，但台灣女性吸菸率僅約3％至5％，卻有極高的肺癌發生率，顯示單以「吸菸」解釋我國肺癌流行率並不完整，研究團隊才從2015年起投入「不吸菸肺癌」研究。

其研究結果帶動國內公費篩檢政策，自2022年起開始推動。在未推動篩檢計畫前，2021年全國肺癌患者中約有64％為第二期以上的晚期肺癌患者；而在2022年7月至2024年6月的全國LDCT篩檢資料顯示，經篩檢發現的肺癌多集中於早期，整體約74％為第零至第一期，第二期以上比例降至約17％，顯示篩檢可使肺癌診斷期別「前移」。

若進一步分析不同族群，帶有肺癌家族史的患者第二期以上占比僅約10％，重度吸菸族群第二期以上則為34％，相較過去未篩檢時的64％都大幅下降，顯示LDCT篩檢已讓我國肺癌期別產生前移效應。該結果顯示，未來可望降低約53％的肺癌死亡風險。

肺癌篩檢降低死亡率仍需長期觀察追蹤。楊泮池說，由於公費篩檢今年準備邁入第五年，任何癌症篩檢在短期內都難以看見完整答案，仍需持續觀察。就像乳癌、大腸癌篩檢的成效，都是經過多年追蹤才逐漸建立證據，因此應以完整數據與長期結果為基礎，而非過早下定論。

至於公費篩檢帶動許多民眾自費接受LDCT檢查，被質疑篩檢愈多，過度診斷的機率愈高，找出的肺部腫瘤可能是「惰性癌症」，即生長緩慢、甚至終其一生不會危及生命的腫瘤，可能因篩檢導致不必要的手術與醫療處置。

楊泮池說，無論是零期還是一期，只要確診為癌症，就是癌症，不應稱為「過度診斷」，真正的問題是是否需要那麼早治療。目前醫學上仍無法預測任何期別癌症的發展速度，有些可能十年才癌變，但有些可能在幾個月內就從零期轉為第四期。目前篩檢發現第零期的比例在10％以下，對於這些可能為惰性癌症的病灶，仍應依治療指引定期追蹤，而且沒有任何一位醫師敢拿患者的健康去賭。事實上，更多患者在LDCT篩檢中獲得最佳治療時機，甚至救回一整個家庭。

至於研究設計未採取隨機對照試驗（RCT），楊泮池指出，在已知低劑量電腦斷層對高風險吸菸族群可降低死亡率的情況下，若再要求部分受試者多年不得接受精準度較高的CT檢查，不僅在倫理上難以通過，也難以招募受試者。因此研究團隊採取其他研究方法，並將家族史等高風險族群納入觀察。