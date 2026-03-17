肺癌篩檢偵測率約1.25% 國健署：納入家族史更符合本土流行病學

肺癌長年位居台灣癌症死亡原因首位，政府自111年7月1日起，將「肺癌」列為第五大癌症篩檢，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，大幅提升早期肺癌檢出率，達8成以上。至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。

國健署長沈靜芬表示，目前肺癌篩檢的偵測率約1.25%，與國際研究結果相近。由於台灣肺癌患者中不吸菸者比例較高，因此篩檢政策除吸菸族群外，也納入有肺癌家族史者進行篩檢，更符合本土流行病學特性。

沈靜芬指出，國際間多數肺癌篩檢政策主要鎖定長期吸菸者，因吸菸被視為最重要的肺癌危險因子。台灣的肺癌型態與西方國家不同，臨床上相當比例患者並沒有吸菸史，且以肺腺癌為主，因此若僅以吸菸作為篩檢條件，可能無法涵蓋台灣實際的高風險族群。

因此，台灣在設計肺癌篩檢政策時，除了吸菸族群外，也將具有肺癌家族史者納入篩檢對象。沈靜芬說，本土研究顯示，家族史是肺癌的重要風險因子之一，在制定篩檢策略時，便以本土流行病學資料與研究證據為基礎，建立更適合台灣的篩檢模式。

至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，沈靜芬表示，3139名確診肺癌個案中，多數確診個案屬於0期及1期肺癌。醫界認為，透過篩檢發現早期腫瘤，可在症狀出現前即介入治療，有助提升治療成功率並降低肺癌死亡率。

針對外界關心肺癌篩檢是否可能造成過度診斷或過度治療，沈靜芬強調，篩檢結果出現異常並不代表需立即接受治療，醫療體系設有完整的後續評估與追蹤流程。醫師會依影像結果、病灶大小與患者整體健康狀況進行判斷，必要時才會進一步檢查或治療。

沈靜芬指出，篩檢後若發現疑似病灶，通常會依照標準流程進行影像追蹤與臨床評估，確保診療決策符合醫學證據。是否接受治療，也需要醫師與患者充分討論，依據個別情況做出最適合的醫療決策。

未來政府也將持續監測篩檢政策的實施成果，包括篩檢率、偵測率與後續治療結果等指標，並依據數據持續優化政策。推動肺癌篩檢的核心目的，是透過早期發現、早期治療降低死亡率，讓癌症防治從治療端逐步前移到預防與早期診斷。