快訊

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

經典賽／6局下義大利滿壘被三振！委內瑞拉1：2義大利

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌篩檢偵測率約1.25% 國健署：納入家族史更符合本土流行病學

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，目前肺癌篩檢的偵測率約1.25%，與國際研究結果相近。由於台灣肺癌患者中不吸菸者比例較高，因此篩檢政策除吸菸族群外，也納入有肺癌家族史者進行篩檢，更符合本土流行病學特性。記者蘇健忠／攝影
國健署長沈靜芬表示，目前肺癌篩檢的偵測率約1.25%，與國際研究結果相近。由於台灣肺癌患者中不吸菸者比例較高，因此篩檢政策除吸菸族群外，也納入有肺癌家族史者進行篩檢，更符合本土流行病學特性。記者蘇健忠／攝影

肺癌長年位居台灣癌症死亡原因首位，政府自111年7月1日起，將「肺癌」列為第五大癌症篩檢，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，大幅提升早期肺癌檢出率，達8成以上。至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。

國健署長沈靜芬表示，目前肺癌篩檢的偵測率約1.25%，與國際研究結果相近。由於台灣肺癌患者中不吸菸者比例較高，因此篩檢政策除吸菸族群外，也納入有肺癌家族史者進行篩檢，更符合本土流行病學特性。

沈靜芬指出，國際間多數肺癌篩檢政策主要鎖定長期吸菸者，因吸菸被視為最重要的肺癌危險因子。台灣的肺癌型態與西方國家不同，臨床上相當比例患者並沒有吸菸史，且以肺腺癌為主，因此若僅以吸菸作為篩檢條件，可能無法涵蓋台灣實際的高風險族群。

因此，台灣在設計肺癌篩檢政策時，除了吸菸族群外，也將具有肺癌家族史者納入篩檢對象。沈靜芬說，本土研究顯示，家族史是肺癌的重要風險因子之一，在制定篩檢策略時，便以本土流行病學資料與研究證據為基礎，建立更適合台灣的篩檢模式。

至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，沈靜芬表示，3139名確診肺癌個案中，多數確診個案屬於0期及1期肺癌。醫界認為，透過篩檢發現早期腫瘤，可在症狀出現前即介入治療，有助提升治療成功率並降低肺癌死亡率。

針對外界關心肺癌篩檢是否可能造成過度診斷或過度治療，沈靜芬強調，篩檢結果出現異常並不代表需立即接受治療，醫療體系設有完整的後續評估與追蹤流程。醫師會依影像結果、病灶大小與患者整體健康狀況進行判斷，必要時才會進一步檢查或治療。

沈靜芬指出，篩檢後若發現疑似病灶，通常會依照標準流程進行影像追蹤與臨床評估，確保診療決策符合醫學證據。是否接受治療，也需要醫師與患者充分討論，依據個別情況做出最適合的醫療決策。

未來政府也將持續監測篩檢政策的實施成果，包括篩檢率、偵測率與後續治療結果等指標，並依據數據持續優化政策。推動肺癌篩檢的核心目的，是透過早期發現、早期治療降低死亡率，讓癌症防治從治療端逐步前移到預防與早期診斷。

肺癌

延伸閱讀

陽光行動／攔截病變 專家：LDCT值得投資

陽光行動／肺癌篩檢對象納家族史 憂漣漪效應

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

LDCT肺癌篩檢恐增不必要手術 醫學會：基於「這點」民眾無須恐慌

相關新聞

陽光行動／肺癌篩檢恐讓5成病人白挨刀？ 學者質疑過度治療

一一一年七月起，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」進行肺癌篩檢。根據健保署的統計，一○五年肺結節切除人數僅四五九五人，但到了一一三年，肺結節切除人數多達一萬○三七五人。

LDCT篩檢肺癌納家族史 楊泮池點破1原因：台灣與歐美大不同

肺癌公費篩檢推動至今逾四年，當初將家族史納入篩檢條件的關鍵論文「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，其計畫主持人、中研院院士楊泮池表示，目前已知內在的基因變異與外在的環境致癌因素，都是不吸菸肺癌的風險來源，特別是家族史，可能代表相類似的基因背景與環境暴露，會增加罹患肺癌的風險。至今雖無法明確得知家族史中是哪個基因最會增加肺癌發生機率，但從篩檢結果來看，確實證明肺癌的發生與家族史有關，且從結果分析，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢確實幫助我國肺癌「期別前移」。

LDCT過度診斷？肺癌權威醫師蔡俊明：不要因噎廢食

低劑量電腦斷層（LDCT）有助發現肺部早期病灶，卻也衍生過度診治的疑慮。國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明認為，LDCT可說是目前篩檢肺癌最好的工具，但從解讀影像結果到後續追蹤、手術時機等，應建立肺癌團隊會議及特別門診，提高給付鼓勵醫師參與，並以同儕評比降低良性的開刀率，避免不必要的開刀。

肺癌篩檢偵測率約1.25% 國健署：納入家族史更符合本土流行病學

肺癌長年位居台灣癌症死亡原因首位，政府自111年7月1日起，將「肺癌」列為第五大癌症篩檢，針對具肺癌家族史及重度吸菸者，提供免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，大幅提升早期肺癌檢出率，達8成以上。至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。

陽光行動／攔截病變 專家：LDCT值得投資

肺癌篩檢推動逾四年，中研院院士、台大前校長楊泮池表示，過去追蹤有肺癌家族史者，若有一名以上直系親屬患肺癌，十年內有發生肺癌機會為百分之四點五，若兩名以上直系親屬患肺癌，風險可達百分之七以上，家族史被視為肺癌重要風險因子。家族史納低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢確實有使我國肺癌「期別前移」的成效。

陽光行動／憂罹癌遺傳 他讓兩兒先篩再說

五十二歲黃先生為晚期肺癌患者，身為高階公務人員，機關每年提供健檢，一一三年八月接受胸部X光，影像顯示肺部乾淨，十月起久咳不癒，期間多次至診所就醫，十二月中旬至某區域醫院照電腦斷層，在看到牆上發亮的影像報告時，整個人呆住，左肺葉竟有顆八公分大小腫瘤，有如一顆大綠棗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。