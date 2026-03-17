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陽光行動／肺癌篩檢對象納家族史 憂漣漪效應

聯合報／ 記者陳雨鑫廖靜清／專題報導
一一一年七月起國健署將「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢納入公費篩檢項目，連帶推升自費篩檢市場，也大幅增加國人檢出肺結節機率。圖為肺部篩檢影像示意圖。記者葉信菉／攝影
一一一年七月起國健署將「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢納入公費篩檢項目，連帶推升自費篩檢市場，也大幅增加國人檢出肺結節機率。圖為肺部篩檢影像示意圖。記者葉信菉／攝影

國健署於一一一年將肺癌納入第五癌篩檢，篩檢條件除重度吸菸者，也將「家族史」納入，我成為全球第一個納入家族史為篩檢條件的國家。台北醫學大學全球衛生暨衛生安全博士學位學程教授高志文質疑，肺癌與家族史關聯尚未證實，篩檢使早期肺癌患者增加，但晚期患者並未明顯減少，且恐讓民眾低估菸害對健康危害。

國健署長沈靜芬表示，截至去年底，全國肺癌篩檢累計篩檢廿七萬七三○六人次，找出三一三九名肺癌確診患者，肺癌篩檢偵測率約百分之一點二五，與國際研究相近。

高志文表示，國健署將家族史納入肺癌篩檢條件，雖篩出大量早期肺癌，但晚期肺癌比率下降幅度低。他表示，肺癌至今最顯著的風險因子仍是吸菸，台灣推動戒菸有成，肺癌標準化死亡率下降，從一○六年的十萬分廿三點一，到一一三年降至廿一點二。

高志文擔心，肺癌篩檢納入公費後引發漣漪效應，一是讓有家族史但年齡尚未符合公費篩檢的對象，採自費篩檢，二是一般民眾因怕肺癌也加入自費篩檢行列，一旦偵測到結節，民眾因擔心癌變而動刀切除，導致「不必要的手術」，也有過度診斷之嫌。

對於ＬＤＣＴ可能衍生假警訊、過度診斷及輻射曝露等，沈靜芬表示，篩檢異常並不代表需立即治療，醫療體系有完整的後續評估與追蹤流程。醫師依影像結果、病灶大小與患者整體健康狀況進行判斷，必要時才進一步檢查或治療。未來政府也將持續監測篩檢率、偵測率與後續治療結果等指標，持續優化政策。

台灣胸腔曁重症加護醫學會聲明指出，篩檢政策奠基於嚴謹實證與多方專家共識，針對台灣本土流行病學特徴量身訂作精準防治，醫師遵循標準適應症與結節追蹤準則，民眾無須過度恐慌。

國健署 肺癌 患者

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一一一年七月起，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」進行肺癌篩檢。根據健保署的統計，一○五年肺結節切除人數僅四五九五人，但到了一一三年，肺結節切除人數多達一萬○三七五人。

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肺癌篩檢推動逾四年，中研院院士、台大前校長楊泮池表示，過去追蹤有肺癌家族史者，若有一名以上直系親屬患肺癌，十年內有發生肺癌機會為百分之四點五，若兩名以上直系親屬患肺癌，風險可達百分之七以上，家族史被視為肺癌重要風險因子。家族史納低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢確實有使我國肺癌「期別前移」的成效。

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