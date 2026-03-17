陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

一一一年七月起，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」進行肺癌篩檢。根據健保署的統計，一○五年肺結節切除人數僅四五九五人，但到了一一三年，肺結節切除人數多達一萬○三七五人。

從「發現太晚」到「發現太小」

健保署統計國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，發現台大、北榮、長庚、台大癌醫術後切片平均惡性率逾七成，以台大精準度最高，但也有醫院切片惡性率不到五成，甚至低於四成，如以每年逾一萬名「經肺部ＣＴ診斷肺結節手術切除個案」，推估約五千人未必需要手術；台大外科部主任陳晉興認為，剔除部分良性仍需手術案例，約為三千人。

胸腔外科醫學會理事長趙盈凱表示，各國資料顯示，經ＬＤＣＴ篩檢後，接受手術切除的患者中，約有百分之五至十非惡性腫瘤，但過去未推動公費肺癌篩檢前，肺癌的問題是「發現得太晚」，現在是「從沒見過這麼小的肺癌」。

國健署未公布肺癌篩檢偽陽性

趙盈凱表示，公費肺癌篩檢推動至今，國健署未公布ＬＤＣＴ篩檢的偽陽性，但所謂的過度治療，除了術後發現並非癌症，另一項定義為，即使是癌症，但對患者而言動了太大的手術，身體過於負荷。近年醫界的共識是兩公分以下早期肺癌，不必大範圍切除，降低傷害。

和信醫院胸腔內科及加護病房主治醫師黃崇仁說，手術與否不完全取決於醫師，當患者發現體內有肺結節，即使醫師認為「可再觀察」，但患者恐因此天天提心吊膽，且要確認結節是良性或惡性，都需在胸部開一刀才有辦法取得組織，前後都是一刀，不少患者期待若發現就開掉，醫師避免發生醫糾，通常都會滿足患者需求。

專家挺篩檢 助肺癌期別前移

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，去年執行肺結節切除手術陽性結果統計，希望開發「ＡＩ辨識系統」，輔助醫師辨識結節良惡性，當系統的辨識結果與病理醫師確診報告一致性可達到九成五時，就會推動執行。

國內公衛學者指出，至今未能證實肺癌與家族史有絕對關聯，國內晚期肺癌患者並未因肺癌篩檢而減少。國內肺癌篩檢政策源於台灣肺癌學會「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」，計畫主持人中研院院士、台大前校長楊泮池表示，從篩檢結果來看，不能排除肺癌發生與家族史的關係，且ＬＤＣＴ篩檢確實幫助我國肺癌「期別前移」。