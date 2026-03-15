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力挺卓榮泰包機赴日 陳水扁：私人外交、迷航外交都是為台灣拚外交

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力挺卓榮泰包機赴日 陳水扁：私人外交、迷航外交都是為台灣拚外交

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
行政院長卓榮泰包機赴日為中華隊加油引發爭議，前總統陳水扁昨在社群平台力挺卓表示，卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰包機赴日為中華隊加油引發爭議，前總統陳水扁昨在社群平台力挺卓表示，卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰包機赴日為中華隊加油引發爭議，前總統陳水扁昨在社群平台力挺卓揆，他表示，卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗，「沒道理自掏腰包，理直氣壯，趕快申領公款，這才是全民拼台灣的外交。」

卓榮泰日前包機前往日本觀賽「台捷大戰」，民進黨方面盛讚「外交突破」，卻被在野黨質疑公器私用等。卓榮泰日前出示4項出國單據，其中華航包機費用為208萬元，他還表示，若藍委認為可以報公帳，他就去報帳。

卓榮泰昨在社群平台表示，「私人行程，無所評論。自費旅程，滿滿喜悅。只要Team Taiwan越強、國人越團結。這樣就好！」

陳水扁在卓榮泰貼文下方留言表示，「卓院長的私人外交，賴總統的喪禮外交，李總統的度假外交，阿扁的迷航外交，都是為台灣拼外交。」陳水扁說，恭喜卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗！不用客氣，沒道理自掏腰包，理直氣壯，趕快申領公款，這才是全民拼台灣的外交！「阿扁支持您！」

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【專家之眼】卓榮泰赴日是外交突破，還是執迷的魔障

目前對行政院長卓榮泰包機赴日看棒球的討論，大多指向卓似有特權枉法問題。系列疑問關乎法治國家建立原則，亟待相關人等澄清與有權機關不怠忽職守。但除此之外，應該也到了國人檢討「外交突破」魔障的時候了。

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