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力挺卓榮泰包機赴日 陳水扁：私人外交、迷航外交都是為台灣拚外交
行政院長卓榮泰包機赴日為中華隊加油引發爭議，前總統陳水扁昨在社群平台力挺卓揆，他表示，卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗，「沒道理自掏腰包，理直氣壯，趕快申領公款，這才是全民拼台灣的外交。」
卓榮泰日前包機前往日本觀賽「台捷大戰」，民進黨方面盛讚「外交突破」，卻被在野黨質疑公器私用等。卓榮泰日前出示4項出國單據，其中華航包機費用為208萬元，他還表示，若藍委認為可以報公帳，他就去報帳。
卓榮泰昨在社群平台表示，「私人行程，無所評論。自費旅程，滿滿喜悅。只要Team Taiwan越強、國人越團結。這樣就好！」
陳水扁在卓榮泰貼文下方留言表示，「卓院長的私人外交，賴總統的喪禮外交，李總統的度假外交，阿扁的迷航外交，都是為台灣拼外交。」陳水扁說，恭喜卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗！不用客氣，沒道理自掏腰包，理直氣壯，趕快申領公款，這才是全民拼台灣的外交！「阿扁支持您！」
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