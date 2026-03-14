綠營護航卓榮泰包機看球爭議 楊智伃再噴「妳怎麼去不了」

行政院長卓榮泰包機看球爭議，藍營北市議員擬參選人楊智伃質疑中職代購門票，綠營北市議員何孟樺今以中職會長蔡其昌為院長代購一說回應，楊追問蔡可幫大家都代購？更酸這麼會代購，何孟樺怎麼卻去不了？

楊智伃今在臉書表示，昨晚她針對網友整理出的疑點，提出對卓榮泰向中職購買票券的質疑，結果何孟樺氣急敗壞、避重就輕地回應，實在令人失望。整起事件從頭到尾的起因，就是卓榮泰那句「自費」「私人行程」的說法，與實際情況落差太大。

她說，我國行政院長若以公務出訪，本來大家都樂見其成；如果真的有外交突破，全民更是樂見，但最後只是看球吃拉麵。

楊智伃指出，偏偏卓榮泰選擇硬拗說謊，讓爭議持續延燒。為了圓這個謊，反而燒到自己人，不只苗博雅、管碧玲、謝長廷被捲入，連中華職棒協助代購門票也陷入爭議。圓謊部隊的說法甚至彼此對不上，也難怪網友們紛紛化身「柯南」，持續追查、戳破卓榮泰的說法。

她點出，這次WBC門票有多熱門，球迷們不是抽票、搶票，就是飛到東京巨蛋排隊購票，大家都是用盡全力想進場。結果看到卓榮泰與幕僚在所謂「私人行程」中可以先看球、後補票，還是中職幫忙代購的門票，球迷朋友心裡怎麼可能沒有落差？

楊智伃質疑，中職成代購門票部隊、松指部成機票團購廠商。既然蔡其昌、何孟樺這麼會代購，很多台灣民眾都搶不到票，以後是不是也可以幫大家一起代購？加上松指部這麼高規格、又這麼「划算」的包機出遊，整個包套行程如此完美，請問明年我們可以一起+1嗎？