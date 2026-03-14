卓榮泰赴日挺職棒遭攻擊 蔡其昌：棒球沒顏色 莫讓外交突破變口水

對於國民黨人士指稱卓榮泰院長的經典賽門票疑點，指稱門票恐涉及違法、特權問題，中職會長蔡其昌、立委蔡其昌表示，台灣能夠突破外交困境，協助首位現任行政院長能入境日本，對台灣來說，本來就不是一件容易的事；因此卓院長透過幕僚請中華職棒聯盟協助購買門票，希望來為國家隊加油，不但很願意協助，更強調不是公關票。

針對行政院長卓榮泰包機看球的爭議延燒，蔡其昌指出，台灣能夠突破外交困境，是自1972 年台日斷交以來，協助首位現任行政院長能入境日本，對台灣來說本來就不是一件容易的事，但卓院長很辛苦，為了不被中國打壓，所以他必須要低調行事，面外界無的放矢的攻擊，真的覺得院長難為。也謝謝卓院長支持棒球。

蔡其昌並表示，棒球沒有顏色，聯盟很高興不管是行政院長，或者是立法院各黨派的委員，只要能挺棒球、愛棒球，個人相信都是最好的事情；因為棒球隊代表國家，同時代表國家的榮譽，也代表台灣的精神，歡迎所有的黨派都來支持棒球、都來愛棒球。

立委蔡其昌今日上午前往大雅市場，力挺子弟兵民進黨市議員擬參選人陳映辰站台掃街，他掃街前指出，中華職棒職盟會長任期本來就是一個制度，一任3年，2任6年，這就是制度，時間到了就應該要交棒；期待6個球團一定可以挑選出一個最好的會長、更厲害的會長，來把中華職棒繼續往下帶領。

蔡其昌說，未來一年的任期還有很多事情要做，例如持續精進服務球迷的工作，思考職棒內部如何鼓勵大家繼續投資，讓職棒的產值越來越大。因為「餅」越來越大，選手就能得到更好的照顧。

蔡其昌並說，國際交流方面包含如何讓國外的球迷也能喜歡上台灣的棒球，這也從很多面向在努力，其實一年的時間也可以做很多事，會繼續努力。

蔡其昌強調，棒球的價值與超越黨派，棒球沒有顏色，很高興不管是國家的代表、行政院長，或者是立法院各黨派的委員，只要能挺棒球、愛棒球，相信都是最好的事情。因為棒球隊代表了國家、代表了國家的榮譽，也代表了台灣的精神。

立委蔡其昌今日上午前往大雅市場永興宮上香， 吾時力挺子弟兵陳映辰站台掃街。記者黑中亮／攝影