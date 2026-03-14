快訊

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

聽新聞
0:00 / 0:00

不只包機費！經典賽不用先付款買門票 他讚卓榮泰「神通廣大」

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰出示多項單據自清。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰出示多項單據自清。圖／行政院提供

面對包機風波，行政院長卓榮泰昨出示4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安反諷，中華職棒真的有賣經典賽門票只是多數球迷都不知道，卓院長神通廣大。

卓榮泰中華航包機費用為208萬元，經典賽門票是跟中華職棒購買也引發質疑。不只是包機費用遠低於市價，現在就連經典賽門票的購入管道，都有相當熱議。

陳冠安指出，根據卓榮泰提供的單據，卓付了1萬8500的門票錢給中華職棒。但很有意思的是，根據許多球迷的經驗，中華職棒本身是沒有販賣經典賽門票的，都要向日本售票平台購買。

他說，他沒有像卓院長一樣，有足夠的財力和時間去包機看球，只能守在螢幕前為中華隊加油，對WBC購票不熟。

陳冠安說，他因此萬事詢問ChatGPT，AI明確指出，「一般情況下 WBC（世界棒球經典賽）的門票是不能透過中華職棒（CPBL）售票系統購買的；即使是「中華隊」出賽，也不會在 CPBL 官網或中職售票系統販售。」而WBC預賽門票主要是透過日本官方售票平台販售，採「先搶先贏」模式。

陳冠安表示，以「私人非公務」名義去看球的卓院長，似乎為球迷們開拓一條全新的購票管道，如果沒辦法在球賽幾個月前於日本平台搶到票，也可以在比賽前一刻向中華職棒購票？一票難求的球賽，甚至還不用先付門票錢，3/7比賽、3/9再匯款即可。

他說，AI的資訊不一定準確，搞不好中華職棒還真的有賣經典賽門票，只是多數球迷都不知道，然後卓院長神通廣大知道而已。

陳冠安指出，如果中華職棒沒公開賣經典賽門票，而只賣給以私人名義而非公務性質去看球的卓榮泰一人，這是否涉及特權？未來想以私人名義去看球的高官，是否都能比照卓院長辦理？卓榮泰應該要給公眾還有球迷一個交代。

華航 中華隊 經典賽 卓榮泰

延伸閱讀

藍委砲轟特權！質疑卓揆包機骨折價 為何回台後才匯款

【重磅快評】卓榮泰被炎上不在錢誰出，而在相對剝奪感

卓榮泰包機看球爭議延燒 李明璇三問：以後都找「榮泰旅行社」

卓榮泰包機風波 牛煦庭：外交想打擦邊球卻「揮棒落空」

相關新聞

朱立倫：卓榮泰赴日當然是公務 外交突破搞得烏煙瘴氣

行政院長卓榮泰包機風波延燒，國民黨前主席朱立倫今出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊，受訪表示卓揆此次去日本是外交突破，不必閃躲；針對「鄭習會」預計上半年舉行，他也表示祝福；至於國民黨版軍購條例草案是「3800億+N」，他則強調國家安全是不分黨派，一定全力支持國防重要的預算。

卓榮泰買中職公關票？楊智伃：害蔡其昌違法or單據是假的

行政院長卓榮泰包機看球爭議延燒。國民黨北市議員擬參選人楊智伃說，卓公開的經典賽門票單據疑點重重，門票恐涉及違法、特權問題，也喊話中職會長蔡其昌應出面釐清，是否代購或違法販售公關票情形，不要為卓「自費行程」圓謊而背黑鍋，讓中職陷入違法爭議。

不只包機費！經典賽不用先付款買門票 他讚卓榮泰「神通廣大」

面對包機風波，行政院長卓榮泰昨出示4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安反諷，中華職棒真的有賣經典賽門票只是多數球迷都不知道，卓院長神通廣大。

國人困中東…卓榮泰硬飛日本蹭棒球 洩漏治國心跡

世界棒球經典賽未能順利晉級8強的中華隊已回台，但行政院長卓榮泰「包機」快閃東京巨蛋看棒球的風波，卻仍未下檔。拖延多日後，卓揆13日終於公布赴日4張單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資等，總計約241萬元。但很多人不解，在不少國人仍困在中東戰區回不了家的當口，卓揆為何非要飛這趟「自費」行程不可？

藍委砲轟特權！質疑卓揆包機骨折價 為何回台後才匯款

行政院長卓榮泰本月七日搭機赴日風波延燒，卓榮泰昨日終於出示四項出國單據，其中華航包機費用為二○八萬元，並稱若藍委認為可以報公帳，他明天就去報帳。國民黨立委徐巧芯對此回嗆，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」，國民黨立委林沛祥更質疑，這種「打到骨折」的行情，根本是「黑箱特權包機之旅」。

冷眼集／牛皮紙袋的祕密…卓揆包機疑雲 愈描愈黑

行政院長卓榮泰赴日觀看中華隊參加經典棒球賽，本是好事一樁，民進黨政府卻高調宣傳政治操作，快閃東京包機行煙花秀，炫目一時，後患無窮。卓揆堅稱是私人、自費、休假的行程，公布收據後，外界仍有諸多質疑，更啟人疑竇的是，單據匯款日期三月九日，ＷＢＣ球賽是三月七日，什麼包機竟可搭機後兩天再付款？卓揆打開了「牛皮紙袋的秘密」，卻愈描愈黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。