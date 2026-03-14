朱立倫：卓榮泰赴日當然是公務 外交突破搞得烏煙瘴氣

行政院長卓榮泰包機風波延燒，國民黨前主席朱立倫今出席「模擬Mega City 模擬方城市」營隊，受訪表示卓揆此次去日本是外交突破，不必閃躲；針對「鄭習會」預計上半年舉行，他也表示祝福；至於國民黨版軍購條例草案是「3800億+N」，他則強調國家安全是不分黨派，一定全力支持國防重要的預算。

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」於14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師。

朱立倫會前受訪談及卓榮泰包機風波。他表示，他認為卓榮泰這次去日本能有外交突破，是好事情。既然是外交突破，就大大方方跟大家說，雖然是秘密外交，但已經做了這樣的外交突破，當然是公務行程，當然代表國家。卓榮泰不必閃躲，不必又是公務、又是自費，搞的烏煙瘴氣，大方承認這就是公務行程，就是代表國家。

鄭習會預計在上半年，國民黨主席鄭麗文稱會是大利多，特別是中南部接受。朱立倫表示，他一定是祝福，他已離任黨主席，絕對是祝福跟支持。因為主席都很辛苦，祝福她所有的工作都能夠很順利。未來不管是任何的，包括出訪，都希望順利成功，對國民黨更好，對台灣更好。

關於國民黨版軍購條例草案是「3800億+N」，朱立倫表示，國家安全是不分黨派的，作為中華民國的國民，作為台灣的一分子，他一定是全力支持國家安全、國防重要的預算。路透社也說明，美國將要宣布6000億的新軍購，相信每一項都是很重要的。立法院未來在審查這些相關條例時，包含法律案，一定能夠匡列國家所需要的相關預算。