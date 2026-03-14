卓榮泰買中職公關票？楊智伃：害蔡其昌違法or單據是假的

行政院長卓榮泰包機看球爭議延燒。國民黨北市議員擬參選人楊智伃說，卓公開的經典賽門票單據疑點重重，門票恐涉及違法、特權問題，也喊話中職會長蔡其昌應出面釐清，是否代購或違法販售公關票情形，不要為卓「自費行程」圓謊而背黑鍋，讓中職陷入違法爭議。

楊智伃昨天深夜在臉書指出，卓榮泰為了止血，趕快把牛皮紙袋打開，放了「後補」的單據，其中一張是經典賽門票的單據。被眼尖的網友發現，這幾張經典賽門票竟然是向中職購買的門票。

楊點出兩個問題，一是中職不行販售「公關票」，根據運動產業發展條例24-1條，是不可以將免費入場票券以定價販售。如果卓榮泰的位置是公關票，法律規定公關票是不能賣的，卓榮泰匯款給中職幹嘛？害蔡其昌違法？

她再質疑，中職可以幫忙「私人行程」代購票券？如果不是公關票，是一般票券的代買，那就是特權。卓榮泰自己說是「私人行程」，憑什麼中職可以幫忙代購票券？全台灣熱愛棒球買不到票的人情何以堪？難怪球迷會不爽！

楊智伃指出，這事現在有3種可能方向，一是「單據是假的，根本沒匯款」、二為「卓榮泰動用特權，要求中職代購門票」，三是「卓榮泰違法向中職購買公關票」，換言之，中職違法販賣公關票給卓榮泰跟行政院幕僚們。

她表示，不管是哪一個，都只證明卓榮泰毫無信譽、誠信可言。不但濫用特權，甚至為了幫卓榮泰圓這個「自費」的謊言，中職被迫違法販賣公關票給卓榮泰。這次球被卓榮泰打到蔡其昌手上了，中職是否有被迫代購票券？還是違法販賣公關票？請蔡其昌說清楚講明白。