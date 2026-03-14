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冷眼集／牛皮紙袋的祕密…卓揆包機疑雲 愈描愈黑

聯合報／ 本報記者高凌雲
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。圖／行政院提供 李人岳
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。圖／行政院提供 李人岳

行政院長卓榮泰赴日觀看中華隊參加經典棒球賽，本是好事一樁，民進黨政府卻高調宣傳政治操作，快閃東京包機行煙花秀，炫目一時，後患無窮。卓揆堅稱是私人、自費、休假的行程，公布收據後，外界仍有諸多質疑，更啟人疑竇的是，單據匯款日期三月九日，ＷＢＣ球賽是三月七日，什麼包機竟可搭機後兩天再付款？卓揆打開了「牛皮紙袋的秘密」，卻愈描愈黑。

赴日行包機金額公布後，網友大酸原來包機赴日這麼便宜，乾脆一起揪團包機，在野立委也質疑，一架A321neo飛東京經典賽、十二個全躺平豪華商務艙，加上一六八個最新經濟艙，平均一個座位只要一萬出頭？說得通嗎？網友也議論卓揆財產九百萬元，其中郵局存款只有四百多萬元，為了包機就轉帳一半，竟如此霸氣？

而卓揆堅稱私人行程，卻能從管制尋常人無法出入的軍方營區搭機，安全人員隨行，由松山軍用機場搭機，甚至不是經由商務管道搭乘，這就是前後矛盾的說法，如果私人行程真是如此排場，那麼卓揆少不了遭人非議利用特權。

卓榮泰東京看經典賽，本是好事，在台日先打招呼、心照不宣的低調默契下，也算是某種打擦邊球的「外交突破」，他可以大方地前往東京觀賽，包機亦無妨，低調回到台北，就此收場。卓揆堅稱私人與自費，也可以理解是與日方有某種外交默契，就是不能涉及政治，不是正式行政院長身分訪日。但民進黨政府卻敲鑼打鼓大吹大擂，造成實為公務卻辯解為私人行程，越辯越黑，無助增進台日實質外交，反使國際友人不滿。

台日情誼友好，但非邦交關係，交流可以，官方往來就要低調再低調，一趟假私人為名的公務行程，過分誇大了出訪外交的政治效應，導致難以預料的政治反噬。政府喜將國際關係當成國內政治舞台的橋段，高調宣傳為華麗外交突破，但從日本官方態度的低調看來，顯然並非如此，甚至是顧忌台灣過度炒作，而不得不冷淡對待。

中華隊 東京 民進黨政府 卓榮泰 經典賽

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