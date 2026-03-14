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藍委砲轟特權！質疑卓揆包機骨折價 為何回台後才匯款

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰邱書昱蔡晉宇林佳彣／連線報導
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，他昨天出示裝在牛皮紙袋中的四件出國單據。圖／行政院提供
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，他昨天出示裝在牛皮紙袋中的四件出國單據。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰本月七日搭機赴日風波延燒，卓榮泰昨日終於出示四項出國單據，其中華航包機費用為二○八萬元，並稱若藍委認為可以報公帳，他明天就去報帳。國民黨立委徐巧芯對此回嗆，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」，國民黨立委林沛祥更質疑，這種「打到骨折」的行情，根本是「黑箱特權包機之旅」。

卓榮泰日前包機前往日本觀賽「台捷大戰」，民進黨方面盛讚「外交突破」，卻被在野黨質疑公器私用等。卓榮泰昨出示四項單據，其中遊覽車車資日幣廿萬，是當天直接付給司機；門票共台幣一萬八五○○元，款項由他匯出、受款人為中華職棒大聯盟。

另外當天華航來回包機費用為二○八萬元。不過，卓榮泰公布的匯款紀錄不論包機費或是門票都是在三月九日，也就是回台後的兩天，不符一般市場做法，也引發外界質疑。卓榮泰表示，三月六日簽約，緊接著遇上假日，他在周一（九日）匯款，合約本來是商業機密，跟華航確認沒問題後才公布。

卓榮泰說，國民黨立委刻意要把他說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋。

卓榮泰揭露包機費用為二○八萬元，遭徐巧芯質疑，台北飛往東京現在的機票要三萬元，A321neo共有一八○個座位、十二個商務艙，來回東京，太划算了，一般人可以嗎？林沛祥提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用政府的公務用機坪與相關行政資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

華航前機師、民眾黨北市議員張志豪昨稱，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格），來得出總價。以台北松山機場起飛、東京羽田機場落地為例，單程包機價格要二五九萬七○四○元，來回五一九萬四○八○元，「通常都須先付款」。

國民黨副主席蕭旭岑表示，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，因此是公務行程。國民黨立委牛煦庭說，卓榮泰走松指部硬拗私人行程，綠營宣稱外交勝利卻被日方切割，想打擦邊球卻揮棒落空，和美國談關稅宣稱史上談得最好，現在台灣又被列入三○一調查清單，每一個層面都背離了國人的常識。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，卓榮泰都已經出示單據，證明這是私人行程，國民黨卻還是一直生氣；在他看來，國民黨越生氣，代表卓榮泰此次赴日行程越成功，這是台日之間外交很大的突破。

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