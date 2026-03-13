【重磅快評】卓榮泰炎上不在公費自費，而是相對剝奪感

拖了快一個禮拜，行政院長卓榮泰終於公布牛皮紙袋裡的「秘密」，秀出赴日看球的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，卻讓人揪出更多的疑點。但這件事之所以會延燒不止，除了卓榮泰自己一口咬定是自費、卻又第一時間無法拿出單據外，此事所激起人民相對剝奪感，才是賴政府引火上身的關鍵。

卓榮泰在3月7日棒球經典賽台捷大戰時現身日本東京巨蛋球場，照片第一時間由中央社所拍到，隨後綠媒紛紛宣傳這是1972台日斷交以來，現任閣揆52年「訪日」首例，大加吹捧，海委會主委管碧玲還稱「卓榮泰一定有見到日本政要，是外交關係大突破」，事後也被日本官房長官光速打臉，否認卓揆此行有見到日本官員。

卓榮泰則稱此是私人行程，只是利用假日去幫中華隊加油，堅稱都是自費，沒有報公費一毛錢。卓揆的自費說引發在野黨的質疑。尤其卓榮泰財產申報900多萬，還有300多萬負債，而包機費至少200萬起跳，有人會用自己財產的1/4到1/3包機去幫棒球隊加油嗎？這實在突破了大家的三觀。

卓榮泰10日在立法院備詢時，還拿了聲稱是裝了赴日單據的牛皮紙袋，跟立委王鴻薇唇槍舌戰，但裝腔作勢半天，卻又沒有秀出單據。直到今天卓揆才公布單據，但除了包機費僅208萬根本不符市場行情外，包含匯款給華航以及中華職棒大聯盟的時間都是在9日，也就是在回台後的兩天，請問包機跟買門票可以「先享受後付款」嗎？何況，如果真是正常包機，為何要從松指部上機。這當中的貓膩大家一看就懂，也難怪有網友一針見血地說「單據第一時間沒拿出來，後面再拿都是假的」。

而說實在的，對於卓揆去日本究竟是公家出錢還是自己掏腰包，民眾並不真的在乎，此事之所以在網路上持續受到關注，關鍵在，就在卓揆包機「說走就走」的同時間，有大批國人被困在中東戰區回不了台灣，求助外館卻只是要他們留在原地，後來有人只好組成自救會自己設法回台。

當時有70多名參加中東團的台灣旅客，原計畫結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機返回台北，但因戰事爆發，中東多國關閉領空，大批航班取消。期間，他們至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期，滯留當地5天之久，團員寫信給我駐安卡拉外館求助，外館卻要他們待在原地等旅行社處理，他們不得已向大陸駐土耳其總館求助。

最後在陸方的協助下，不僅讓70多名旅客搭乘中國東方航空先到上海浦東機場，再轉機回台灣。其中不少團員不僅沒有台胞證，甚至連身分證也闕如，團員落地上海轉機時，陸方還開設專門窗口協助團員辦理落地簽，最後終於在10日陸續返抵台灣，成為中東戰火發生後，最大一批由陸方協助返台的民眾。

對比陸方，賴政府的反應卻是令國人失望，陸委會第一時間稱這是認知作戰，外交部則說此案是民眾返台班機受影響，並非滯留中東戰火地區，駐處也未接獲通報。10日當天，行政院秘書長張惇涵趕到桃機發紅包給返台的旅客，行政院及民進黨粉專也大加宣傳「護僑任務達成」，顯然欲沖淡此事的負面觀感而拚命「洗地」，卻被大酸是「接機任務完成」、「有錢包機看棒球，沒錢包機撤僑」。網友更紛紛表示，以後出國不論去哪裡，一定都要帶著台胞證。

而張惇涵在機場受訪時，原本可以大方感謝陸方協助讓國人返台，展現高度，然而，他卻絕口未提陸方的協助，僅輕描淡寫地說有旅客透過中國轉機返台，唯恐破壞他們努力建構起大陸是境外敵對勢力的「人設」。

這兩相對比之下，就可以解釋為何卓揆在中東戰事期間「包機」到日本看球會激起如此大的反感，誰出的錢真的不是關鍵了。