卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差
行政院長卓榮泰赴日看球賽惹議，他公布單據華航包機費208萬元，也稱3月6日簽約、9日匯款。華航前機師、民眾黨北市議員張志豪今估算，單程包機約259.7萬元、來回則要519.4萬元，而且一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式，通常都須先付款。
張志豪今在臉書指出，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格）來得出總價。
他舉例，台北松山機場起飛、東京羽田機場落地，使用A321neo執飛。A321 neo座位編制為12C（商務艙）168Y（經濟艙），共提供180座位數。以單張經濟艙機票1萬4428元來算，單程包機價格為180x14428=259萬7040元，來回則是2597040x2=519萬4080元。
張志豪表示，松山羽田航線使用A321neo執飛包機任務來回價格519萬4080元應屬合理。也提醒「一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式，通常都是需要先付款。」
