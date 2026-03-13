卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
民眾黨北市議員張志豪。本報資料照片／記者陳正興攝影
民眾黨北市議員張志豪。本報資料照片／記者陳正興攝影

行政院長卓榮泰赴日看球賽惹議，他公布單據華航包機費208萬元，也稱3月6日簽約、9日匯款。華航前機師、民眾黨北市議員張志豪今估算，單程包機約259.7萬元、來回則要519.4萬元，而且一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式，通常都須先付款。

張志豪今在臉書指出，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格）來得出總價。

他舉例，台北松山機場起飛、東京羽田機場落地，使用A321neo執飛。A321 neo座位編制為12C（商務艙）168Y（經濟艙），共提供180座位數。以單張經濟艙機票1萬4428元來算，單程包機價格為180x14428=259萬7040元，來回則是2597040x2=519萬4080元。

張志豪表示，松山羽田航線使用A321neo執飛包機任務來回價格519萬4080元應屬合理。也提醒「一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式，通常都是需要先付款。」

卓榮泰秀包機單據嗆可報公帳嗎？徐巧芯：我不是你媽

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今出示多項單據自清，點名藍委徐巧芯、林沛祥，若能報公帳，他明天就去報。徐巧芯回應，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」；國民黨團書記長林沛祥表示卓揆此舉讓外界開了眼界，並提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用公務機坪與資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

卓榮泰包機風波 牛煦庭：外交想打擦邊球卻「揮棒落空」

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今舉行記者會，出示多項單據自清。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示綠營想宣稱外交勝利卻被日方切割，想打「擦邊球」卻「揮棒落空」。

卓榮泰包機看球爭議延燒 李明璇三問：以後都找「榮泰旅行社」

行政院長卓榮泰日前赴日看球賽，引來外界批評。北市議員參選人李明璇質疑，卓所謂的208萬元包機，可能廉價航空才能辦到，華航碰到官威就把自己變成廉航？更質疑憑什麼可以先出發、再付款？以後我們都找「榮泰旅行社」。

【即時短評】卓揆東京包機煙花秀 炫目一時後患無窮

行政院長卓榮泰赴日觀看中華隊參加經典棒球賽，本是好事一樁，卻因為不顧日方善意，刻意在台灣搞政治操作，造成了狼狽不堪的局面，快閃東京包機行像放煙花，炫目一時，後患無窮，卓揆始終堅稱是私人、自費、休假的行程，他公布日本行收據，外界仍質疑卓揆財產只有9百萬元，一趟東京包機行就花費214萬元，實不合理，且匯款是3月9日，WBC球賽是3月7日，什麼包機竟可搭機後兩天再付款？卓揆打開了「牛皮紙袋的秘密」，卻是愈描愈黑。

卓榮泰公布包機費208萬 楊智伃酸：哪裡報名＋1

行政院長卓榮泰赴日看球賽遭外界質疑，他昨天公布單據華航包機費208萬元。國民黨北市議員參選人楊智伃酸，卓包機的200萬和一般民眾的不同，「請問哪裡可以報名？可以+1嗎？」

