卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

行政院長卓榮泰赴日觀看中華隊參加經典棒球賽，本是好事一樁，卻因為不顧日方善意，刻意在台灣搞政治操作，造成了狼狽不堪的局面，快閃東京包機行像放煙花，炫目一時，後患無窮，卓揆始終堅稱是私人、自費、休假的行程，他公布日本行收據，外界仍質疑卓揆財產只有9百萬元，一趟東京包機行就花費214萬元，實不合理，且匯款是3月9日，WBC球賽是3月7日，什麼包機竟可搭機後兩天再付款？卓揆打開了「牛皮紙袋的秘密」，卻是愈描愈黑。

2026-03-13 15:20