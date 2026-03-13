卓榮泰包機看球爭議延燒 李明璇三問：以後都找「榮泰旅行社」

行政院長卓榮泰日前赴日看球賽，引來外界批評。北市議員參選人李明璇質疑，卓所謂的208萬元包機，可能廉價航空才能辦到，華航碰到官威就把自己變成廉航？更質疑憑什麼可以先出發、再付款？以後我們都找「榮泰旅行社」。

李明璇指出，旅行社如果要向航空公司申請包機，基本上都要直接跟航空公司「特批申請」，而且每一架包機的條件都不同，通常都是 「一包一例一談」。而航空公司會看乘載率，且通常要求至少八成，航線時間、機型、是否為旺季、是否臨時調度，所以包機價格不是一個固定數字。

但是，她說，業界都知道行情，一趟包機四、五百萬都是很常見的事情。更不要說，一般旅行社其實很難向華航包機，而比較容易執行的、還只要以卓榮泰所謂的208萬，反而是「廉價航空」才有可能。

她說，結果在「最旺季」的經典賽期間、吸引好幾萬台灣球迷前往觀戰，機票根本是「一票難求」，而卓榮泰一趟「臨時」飛日本的包機，居然只花 208萬元。

李明璇質疑，華航碰到卓榮泰的官威，就讓自己變成廉價航空了？這趟不是一般航班，華航派遣的是 Airbus A321neo 客機，這架飛機平時在桃園機場。為了配合卓榮泰從「松指部」出發的便利，飛機還必須先「空機」從桃園飛到台北，難道這段「調度成本」是都免費了嗎。

而且，她說，航空公司還會依照最終乘載率來計算價格。也就是說如果招募到的乘客不夠多，折扣就會變少，機票價格還會更貴，還是卓榮泰你帶了一百多位隨行隨扈啊？一架A321neo飛東京經典賽、12個全躺平豪華商務艙+168個最新經濟艙，每個座位一萬出頭？

她也說，卓榮泰憑什麼可以先出發、再付款？不要說旅行社包機了，光是要下團體機位，就要先付錢。流程要付第一筆：作業金、第二筆：訂金、第三筆：尾款。結果卓榮泰直接搭「完機兩天後」才付款，為什麼會有特權，以後我們都找「榮泰旅行社」就好了啊。

李明璇說，卓榮泰自己說這是「私人旅行」，為什麼可以從「松指部」軍事管制區起飛？為什麼可以享受有錢都辦不到的高規格快速通關？