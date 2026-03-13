【即時短評】卓揆東京包機煙花秀 炫目一時後患無窮

行政院長卓榮泰赴日觀看中華隊參加經典棒球賽，本是好事一樁，卻因為不顧日方善意，刻意在台灣搞政治操作，造成了狼狽不堪的局面，快閃東京包機行像放煙花，炫目一時，後患無窮，卓揆始終堅稱是私人、自費、休假的行程，他公布日本行收據，外界仍質疑卓揆財產只有9百萬元，一趟東京包機行就花費214萬元，實不合理，且匯款是3月9日，WBC球賽是3月7日，什麼包機竟可搭機後兩天再付款？卓揆打開了「牛皮紙袋的秘密」，卻是愈描愈黑。

赴日行包機金額公布後，網友大酸原來包機赴日這麼便宜，乾脆大家一起揪團包機，在野黨立委也質疑，一架A321neo飛東京經典賽、12個全躺平豪華商務艙+168個最新經濟艙，平均一個座位只要一萬出頭？說得通嗎？網友除了不相信包機費這麼便宜，也議論財產申報資料卓揆財產9百萬，郵局存款只有4百多萬元，為了包機就轉帳一半，果然霸氣。

卓榮泰東京看經典賽，本是好事，在台日先打招呼、心照不宣的低調默契下，也算是某種打擦邊球的「外交突破」，他可以大方地前往東京觀賽，包機亦無妨，低調地回到台北，就此收場。卓揆堅稱私人與自費，也可以理解是與日方有某種外交默契，就是不能涉及政治，不是正式行政院長身分訪日，就只是來關心中華隊比賽加油打氣。

但民進黨政府卻敲鑼打鼓大吹大擂，造成實為公務卻搶解為私人行程，越辯越黑，這就是為政者浮誇不實的虛榮心態使然，不做實事，只求名聲的政治虛偽，不僅無助增進台日雙方的實質外交互動，反使國際友人不滿。

台日情誼友好，但非邦交國家，交流可以，官方往來就要低調，民進黨犯下了違反雙方互信的錯誤，在明知日方希望我方低調，卻仍宣傳行政院長訪日，宣稱台灣外交大突破，甚至在處理卓榮泰訪日過程中，日方的態度已是明白顯示，日本對待台灣高層官員訪日，是有政治限制的，台日可以友善往來，但仍有其限制，台灣不應為了自己的特定政治目的，濫用日本友人的善意。

民進黨政府面對在野黨立委質疑，始終理不直，氣不壯，是因為他們知道自己犯下了違反互信的錯誤，只好尷尬地繼續堅持自費，私人行程，但這就是一趟無關外交突破的公務行程，就只是行政院長關心中華隊的比賽，獲得主辦國的同意，低調前往。

而堅稱私人行程，卻能從管制尋常人出入的軍方營區搭機，安全人員隨行，由松山軍用機場搭機起飛，甚至不是經由商務管道搭乘包機，這就是前後矛盾的說法，如果私人行程真是如此排場，那麼卓榮泰少不了遭人非議，利用特權的批評。

一趟假私人為名的公務行程，過分誇大了出訪外交方面的政治效應，導致造成了難以預料的政治反噬，政府喜將國際關係當成一種國內政治舞台的橋段，高調宣傳行政院長訪日觀看球賽是個華麗的外交突破，但從日本官方態度的低調看來，顯然並非如此，甚至是顧忌台灣過度炒作，而不得不冷淡對待。