卓榮泰公布高機費208萬 楊智伃酸：哪裡報名＋1

行政院長卓榮泰赴日看球賽遭外界質疑，他昨天公布單據華航包機費208萬元。國民黨北市議員參選人楊智伃酸，卓包機的200萬和一般民眾的不同，「請問哪裡可以報名？可以+1嗎？」

楊智伃酸，卓榮泰的「200萬」，跟一般民眾的「200萬」，真的不一樣。一般民眾的200萬，不但無法包機，更不可能從松山指揮部起飛，也不可能享受軍方機場的專屬動線、高規格維安與公務通道服務。

楊表示，卓榮泰終於打開那個「謊言的牛皮紙袋」，公開所謂民主包機的單據。根據卓事後在3月9日付款的單據，整架包機的價格是208萬元。「208萬就能包一架飛機？那是不是可以整團親友團一起揪，遠親近鄰、好朋友通通來。」

她說，一架飛機180個座位，平均一個人只要1萬1555元，算起來比廉航便宜，乾脆大家一起包團出國。但問題是，這真的是一般私人行程可以做到的事情嗎，昨天立委徐巧芯親自到松山指揮部了解情況，已經確認卓榮泰確實從松指部起飛，並使用專屬通道與特殊動線。

她問，這是一般民眾能走的動線嗎？不論是價格、包機規格、起飛地點，還是使用的動線與待遇，都不是一般私人行程可以安排、也不可能取得的資源。如果卓榮泰還要繼續堅稱，「私人行程」完全是正常運作、沒有任何特權，「那我只想再問一次：哪裡可以報名？我也想+1。」