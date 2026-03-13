快訊

卓榮泰包機風波 牛煦庭：外交想打擦邊球卻「揮棒落空」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今舉行記者會，出示多項單據自清。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示綠營想宣稱外交勝利卻被日方切割，想打「擦邊球」卻「揮棒落空」。

卓榮泰日前包機前往日本觀賽WBC「台捷大戰」，民進黨方面盛讚「外交突破」，卻被在野黨質疑公器私用等。卓榮泰今上午出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消，讓他失去說明機會，因此才出面說明。

不過稍早於卓榮泰舉行記者會，牛煦庭接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示卓榮泰私人包機赴日看經典賽，走松指部硬拗私人行程，綠營宣稱外交勝利卻被日方切割，想打「擦邊球」卻「揮棒落空」，和美國談關稅宣稱史上談得最好，現在台灣又被列入301調查清單，每一個層面都背離了國人的常識。

牛煦庭表示，若卓榮泰包機真有外交上的意義，最後結果不應該是日方出來明確表達沒有這件事，等於是被切割，在外交上的戰略意義大打折扣。若此事真的很秘密進行，那一定是日方有為難之處，民進黨在幫卓榮泰宣傳什麼？反而是在破壞這件事，對於民進黨整個外交事務的操作，實在讓人無法理解。

牛煦庭昨日也前往松指部考察。他表示，證實了卓榮泰從這裡進出，行前還開了專案會議，就是量身打造特殊待遇，完全不是私人行程。網紅「486先生」在臉書分析搭機自拍照片，地點疑似就是在松指部，松指部回應，照片很模糊沒辦法分辨在哪，如果真的是在松指部絕對不准許拍照會觸法。

