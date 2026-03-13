快訊

未派中東撤僑專機遭批 卓榮泰：安全起見無法包機

中央社／ 台北13日電

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑政府包機飛日本，卻未提供中東撤僑專機等。卓榮泰今天說，未能透過包機將民眾送回台灣，主因是中東當時航空空域沒有開放，安全起見無法包機。

卓榮泰還說，後續若真有包機，他將邀請立委同行，「我就邀委員一起飛過去，看他敢不敢飛。」

卓榮泰赴日觀賽引發關注，他今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。而對後續風波是否有引發日方關注，卓榮泰則說日方並未因此關切，日方也知道這次就是私人行程。

國民黨立委葛如鈞曾在臉書質疑，卓榮泰若是公帑包機，難道政府有錢包機看棒球，卻沒錢提供撤僑專機或讓民眾包車撤離。

卓榮泰今天則主動表示，有人會質疑政府為什麼不包機把中東的國人載回來，但中東空域在剛開始時沒有開放，因安全問題無法透過包機將民眾送回台灣，且交通部在前面幾天一再聯繫，只有阿聯酋航空可以飛，阿提哈德則要等到13日才會飛，「如果有飛，那我們還有人留滯在那邊，有需要，政府一定設法讓他們安全抵達國內」。

他指出，後來政府透過陸路協助民眾離開，阿聯酋航空也陸續復飛，目前台灣在中東旅行團全都返國，且阿聯酋航空飛台北的班機，現在每一天都還有幾百個空位，「如果有委員說一定要包機的話，那如果我們有包機，我就邀委員一起飛過去，看他敢不敢飛」。

張惇涵則補充表示，卓榮泰就是自費看球，不解外界認為哪裡有錯誤，且卓榮泰是行政院長，所有行程的維安都很重要，再來卓榮泰當天雖在東京看球，依然有指示因應中東情勢的油價方案。

他說，卓榮泰7日到第一線幫Team Taiwan打氣，外交人員也持續在第一線協助民眾返回台灣，當天中東巴林駐館人員全程陪伴3名國人跟一名同行的中國籍人士從巴林到沙烏地阿拉伯，再協助他們回到台灣。

李慧芝也指出，公開單據就是要釐清事實，也是希望大家不要再傳謠言，而是就事實討論，避免再繼續消耗社會資源，立法院新會期也已經開議，期盼立法院儘速審議中央政府總預算案、軍購特別條例等，把心力回歸到正軌之上，好好的把握這個會期，做一些對國家真正有幫助的事情。

中東情勢 東京 李慧芝 卓榮泰

