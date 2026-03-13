卓榮泰秀包機單據嗆可報公帳嗎？徐巧芯：我不是你媽

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今出示多項單據自清，點名藍委徐巧芯、林沛祥，若能報公帳，他明天就去報。徐巧芯回應，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」；國民黨團書記長林沛祥表示卓揆此舉讓外界開了眼界，並提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用公務機坪與資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

面對包機風波，卓榮泰今上午出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消，讓他失去說明機會，因此才出面說明。

卓榮泰表示，假如徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，他明天就去報帳，錢就可以拿回來。自費的行程他無所評論，自費這個私人行程，就是歡喜甘願。即便是私人行程，但行政院跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，行政院長是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，維安上的考量並非他願意。

徐巧芯回應卓榮泰，「想報帳自己去報，不用問我，我不是你媽媽」。一般人200萬包機來回日本根本不可能，204萬包A321neo來回東京，太划算了，一般人可以嗎？共有180個座位，12個商務艙。

徐巧芯還找出台北飛往東京的機票價格，表示現在機票要3萬元，包愈多愈划算。

國民黨團書記長林沛祥表示，堂堂行政院長親自開記者會「秀單據」，確實讓外界開了眼界，但非但未能釋疑，反而讓更多疑問浮上檯面。他提出三大質疑，要求行政院必須向社會大眾清楚交代。

林沛祥說，第一，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？依照卓榮泰公布的4張單據，整趟旅程花費約214萬元。然而以一般市場行情來看，類似規模的包機與相關費用動輒數百萬甚至上千萬，如今卻能以幾乎是「大打折扣」的「友情價」完成旅程。國民黨團質疑：這樣的價格是如何談出來的？是否因身分而享有特殊關係或待遇？相關單據是否完整？政院必須說清楚。

林沛祥說，第二，濫用公務機坪與資源，公私不分？讓人無法理解的是，卓榮泰此行是否動用了政府的公務用機坪與相關行政資源。若公務機坪被拿來服務私人行程，不僅是社會觀感不佳，更涉及行政資源的濫用。政府資源究竟是用來服務國家，還是服務院長的球賽行程？社會大眾有權知道答案。

林沛祥說，第三，單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。國民黨團提醒，單據的出現並不等於疑點已經消失，是否存在違法亂紀之實，仍有待進一步查證。如果行政院長可以動用政府場域、享受遠低於市場行情的特殊價格，最後再以幾張單據作為解釋，將為整個政府體系樹立極為惡劣的先例。未來各級官員是否也能比照辦理？若涉及行政資源不當使用，監察與司法機關都應主動介入調查。

林沛祥強調，如果一般民眾與企業根本無法享有這種「打到骨折」的包機行情，為何堂堂行政院長可以？這不僅不是一趟單純的看球行程，更是一趟充滿疑點的「黑箱特權包機之旅」。 用幾張單據就想掩蓋價格悖離市場常理的事實，不僅是低估了人民的智慧，更是對官箴的嚴重挑戰。

國民黨團嚴正要求行政院，應完整公開所有相關文件與費用明細，並接受外界檢視，讓真相回歸透明，而不是只用幾張單據就想讓社會「埋單」。