快訊

牛皮紙袋秀單據！包機費208萬 卓榮泰：刻意說成公務行程是何居心？

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰公布單據。行政院提供
行政院長卓榮泰公布單據。行政院提供

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間低調赴日本東京，觀賞中華隊出戰捷克隊的比賽，引發政壇關注，在野陣營連日質疑相關費用與行程性質。卓榮泰今日公開相關單據說明費用來源與內容。

依公布資料顯示，當日遊覽車費用為日幣20萬元，折合約新台幣4萬元；比賽門票費用為新台幣1萬8500元；包機費用則為208萬元。卓榮泰指出，相關費用皆由其本人支付，並無動用公款。

卓榮泰表示，「國民黨立委刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，自費有錯嗎？」他強調，此行為私人行程，「看球以外的事情，我無所評論，也不需要交代。」

對於外界關切行政院與機場之間是否有聯繫，他說明，行政院長屬於列管人員，即使私人行程出國仍須依規定辦理公文程序，但這並不代表行程性質即為公務行程。他並指出，相關維安安排也並非其個人決定，而是基於安全考量。

卓榮泰也回應外界對「包機」費用的質疑。他表示，相關單據原涉及商業機密，但已與中華航空（2610）確認後才對外公布。資料顯示，此次包機航班為3月7日CI188航班清晨6時由松山機場飛往羽田，回程為CI1889航班晚間自羽田返回松山，包機費用208萬元由他匯款至華航支付，並出示郵局存簿證明款項支出，合約於3月6日簽訂。

卓榮泰指出，原本計畫在立法院備詢時公開相關資料，並已準備好裝有單據的牛皮紙袋，但因當天下午質詢臨時取消，未能當場說明，為避免事件持續延燒，因此決定在行政院記者室主動公布。

卓榮泰最後表示，若外界認為此行可列為公務報帳，「如果徐巧芯、林沛祥認為可以報公帳，我明天請秘書長幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」他強調，此行完全是自費的私人行程，「自費就是歡喜甘願」，能在現場為中華隊加油、鼓舞球迷與選手，其意義「遠超過金錢衡量」。

松山機場 中華隊 李慧芝

延伸閱讀

出示單據包機費208萬 卓榮泰：藍委刻意說成公務行程 是何居心？

卓榮泰秀自費包機208萬等4單據 盼在野黨攻擊到此為止

藍委質疑卓榮泰赴日觀戰前開專案會議 政院：維安考量

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

相關新聞

卓榮泰秀包機單據嗆可報公帳嗎？徐巧芯：我不是你媽

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今出示多項單據自清，點名藍委徐巧芯、林沛祥，若能報公帳，他明天就去報。徐巧芯回應，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」；國民黨團書記長林沛祥表示卓揆此舉讓外界開了眼界，並提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用公務機坪與資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

出示單據包機費208萬 卓榮泰：藍委刻意說成公務行程是何居心？

閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰今天上午終於出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消，讓他失去說明機會，因此才出面說明。

卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

包機爭議 蕭旭岑：卓榮泰到哪都是公務行程

行政院長卓榮泰日前包機，從松指部出發，赴日觀賽WBC「台捷大戰」，引發在野黨質疑公器私用。前總統馬英九2015年飛往新加坡弔唁李光耀一事，被綠營拿出來質疑。國民黨副主席蕭旭岑今表示，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，身分不因私人行程而變，因此是公務行程。

質疑包機赴日！徐巧芯：卓揆勿再硬拗

行政院長卓榮泰從空軍松指部自費包機赴日看球賽惹議，立法院外交國防委員會昨考察松指部。國民黨立委徐巧芯說，政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等單位專案會議，分配安檢等工作，究竟是私人或公務已非常清楚，奉勸卓榮泰不要再拗。行政院發言人李慧芝說，卓揆所有行程本來就有維安考量，去日本是自費私人行程，並無衝突。

卓榮泰赴東京看經典賽曾會晤高市早苗？總統府：不是事實

行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC經典賽之餘，傳出與日本首相高市早苗會面，總統府發言人郭雅慧表示，不知道傳聞從何而來，這不是事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。