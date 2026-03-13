出示單據包機費208萬 卓榮泰：藍委刻意說成公務行程是何居心？

閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰今天上午終於出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消，讓他失去說明機會，因此才出面說明。

卓榮泰日前在備詢時出示宣稱裝有赴日單據的牛皮紙袋，但因未出示單據而遭外界質疑虛晃一招。卓榮泰今天上午在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，赴行政院記者室公布相關單據。

卓榮泰說，單據有4分，包括進場的門票、當天遊覽車車資、包機費用，以及日幣換匯的水單。他指出，遊覽車車資日幣20萬，是7日當天直接付給司機；接著是比賽門票，一共台幣1萬8500元，款項由他匯出、受款人為中華職棒大聯盟。

另外，當天CI 888和CI 1889的包機費用為208萬元，同樣是由他匯給華航。他表示，合約是在6日簽，這本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈。

卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消讓他失去說明機會，為了避免事件持續延燒，因此才出面說明。

卓榮泰說，國民黨立委刻意要把他說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

他強調，假如徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，他明天就去報帳，錢就可以拿回來。卓榮泰重申，自費的行程他無所評論，自費這個私人行程，就是歡喜甘願。

卓榮泰並說，即便是私人行程，但行政院跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，行政院長是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，維安上的考量並非他願意。

閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。圖／行政院提供

