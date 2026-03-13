聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰秀自費包機208萬等4單據 盼在野黨攻擊到此為止

中央社／ 台北13日電
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。圖／行政院提供
閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰日前赴日本觀賞世界棒球經典賽，被在野黨立委質疑貪瀆。卓榮泰今天秀出自費包機合約、球票費用、日圓換匯水單、當地遊覽車費用等4單據佐證，還拿出郵局存簿證實包機費新台幣208萬元由他戶頭匯出，期盼在野黨毫無證據的攻擊到此為止。

卓榮泰7日上午低調前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽，並於當天晚間返台，政院強調是私人行程，包機費用自理。由於卓榮泰此次包機赴日，是從空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，在野黨不斷質疑有公務行程之嫌，以及包機費用是否為卓榮泰自費。

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，公開說明赴日觀賞WBC棒球經典賽確實是私人行程，他說，用公費的話這事情大概無法解釋，但國民黨委員刻意將行程說成公務行程是何居心，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

卓榮泰隨即拿出日前在立法院備詢時的牛皮紙袋，秀出4份單據，強調為避免事件持續延燒，今天下午原先要在立法院質詢時公開，但質詢因故取消，因此他才出面說明。

卓榮泰出示的單據共有4份，第一為換匯水單22萬元日圓，新台幣為4萬5122元；第二是當地的遊覽車車資20萬日圓，則是在車上直接付給司機，單據後續補寄給他；第三是球賽門票費用新台幣1萬8500元，是由他在行政院郵局匯款給中華職棒大聯盟；第四張是包機專案合約新台幣208萬元。

卓榮泰解釋，日本當地遊覽車費用本來是22萬日圓，但後來司機說是把行程費用錯算為成田機場到東京，但實際是羽田機場到東京，因此退還2萬日圓。

卓榮泰也拿出郵局存簿指出，包機費用208萬元就是從他郵局帳戶匯款，當時簽約時間是3月6日，但接下來因適逢假日，因此他在3月9日匯款。

他說，這個私人行程自費就是歡喜甘願，而且這並非是一件偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，給球場上的球迷鼓舞作用，也可替選手加油。卓榮泰強調，「這只是一個很單純的行程，但走出去的意義遠超過金錢衡量。」

自費 台灣隊 東京 卓榮泰 經典賽

延伸閱讀

包機爭議 蕭旭岑：卓榮泰到哪都是我國閣揆 都是公務行程

藍委質疑卓榮泰赴日觀戰前開專案會議 政院：維安考量

卓揆拿牛皮紙袋稱「一塊錢都沒報公費」 舌戰立委挨嗆惱羞成怒

【重磅快評】卓榮泰牛皮紙袋裡的官威與華航的沉默

相關新聞

出示單據包機費208萬 卓榮泰：藍委刻意說成公務行程是何居心？

閣揆卓榮泰搭機赴日風波延燒，卓榮泰今天上午終於出示日前裝在牛皮紙袋中的4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單，其中華航包機費用為208萬元。卓榮泰說，他本來是要今天下午質詢時公開，但立法院因故取消，讓他失去說明機會，因此才出面說明。

卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

包機爭議 蕭旭岑：卓榮泰到哪都是公務行程

行政院長卓榮泰日前包機，從松指部出發，赴日觀賽WBC「台捷大戰」，引發在野黨質疑公器私用。前總統馬英九2015年飛往新加坡弔唁李光耀一事，被綠營拿出來質疑。國民黨副主席蕭旭岑今表示，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，身分不因私人行程而變，因此是公務行程。

質疑包機赴日！徐巧芯：卓揆勿再硬拗

行政院長卓榮泰從空軍松指部自費包機赴日看球賽惹議，立法院外交國防委員會昨考察松指部。國民黨立委徐巧芯說，政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等單位專案會議，分配安檢等工作，究竟是私人或公務已非常清楚，奉勸卓榮泰不要再拗。行政院發言人李慧芝說，卓揆所有行程本來就有維安考量，去日本是自費私人行程，並無衝突。

卓榮泰赴東京看經典賽曾會晤高市早苗？總統府：不是事實

行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC經典賽之餘，傳出與日本首相高市早苗會面，總統府發言人郭雅慧表示，不知道傳聞從何而來，這不是事實。

486先生曬「松指部」搭機自拍照 空軍：軍事營區攝影涉違法

卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，網紅「486先生」陳延昶貼出自稱在松指部搭機的照片嗆聲藍委，空軍司令部表示，雖然陳延昶的照片背景模糊難以辨別明確位置，不過依據「軍事營區安全維護條例」，軍事營區禁止錄影、攝影等行為，呼籲特定人士不要誤導社會大眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。