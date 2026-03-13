卓榮泰秀自費包機208萬等4單據 盼在野黨攻擊到此為止

行政院長卓榮泰日前赴日本觀賞世界棒球經典賽，被在野黨立委質疑貪瀆。卓榮泰今天秀出自費包機合約、球票費用、日圓換匯水單、當地遊覽車費用等4單據佐證，還拿出郵局存簿證實包機費新台幣208萬元由他戶頭匯出，期盼在野黨毫無證據的攻擊到此為止。

卓榮泰7日上午低調前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的台灣隊與捷克隊比賽，並於當天晚間返台，政院強調是私人行程，包機費用自理。由於卓榮泰此次包機赴日，是從空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，在野黨不斷質疑有公務行程之嫌，以及包機費用是否為卓榮泰自費。

卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，公開說明赴日觀賞WBC棒球經典賽確實是私人行程，他說，用公費的話這事情大概無法解釋，但國民黨委員刻意將行程說成公務行程是何居心，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

卓榮泰隨即拿出日前在立法院備詢時的牛皮紙袋，秀出4份單據，強調為避免事件持續延燒，今天下午原先要在立法院質詢時公開，但質詢因故取消，因此他才出面說明。

卓榮泰出示的單據共有4份，第一為換匯水單22萬元日圓，新台幣為4萬5122元；第二是當地的遊覽車車資20萬日圓，則是在車上直接付給司機，單據後續補寄給他；第三是球賽門票費用新台幣1萬8500元，是由他在行政院郵局匯款給中華職棒大聯盟；第四張是包機專案合約新台幣208萬元。

卓榮泰解釋，日本當地遊覽車費用本來是22萬日圓，但後來司機說是把行程費用錯算為成田機場到東京，但實際是羽田機場到東京，因此退還2萬日圓。

卓榮泰也拿出郵局存簿指出，包機費用208萬元就是從他郵局帳戶匯款，當時簽約時間是3月6日，但接下來因適逢假日，因此他在3月9日匯款。

他說，這個私人行程自費就是歡喜甘願，而且這並非是一件偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，給球場上的球迷鼓舞作用，也可替選手加油。卓榮泰強調，「這只是一個很單純的行程，但走出去的意義遠超過金錢衡量。」