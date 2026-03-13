包機爭議 蕭旭岑：卓榮泰到哪都是我國閣揆 都是公務行程

行政院長卓榮泰日前包機，從松指部出發，赴日觀賽WBC「台捷大戰」，引發在野黨質疑公器私用。前總統馬英九2015年飛往新加坡弔唁李光耀一事，被綠營拿出來質疑。國民黨副主席蕭旭岑今表示，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，身分不因私人行程而變，因此是公務行程。

卓榮泰包機風波延燒，民進黨新聞部副主任黃子一日前表示，馬英九赴新加坡弔唁李光耀，私人行程為何由政府出錢？已卸任的行政院前院長郝柏村和毛治國等民間人士，為何可搭乘國家的C-130運輸機前往太平島？

蕭旭岑說，雖然黨派不同，他也不見得認同賴清德總統與卓榮泰的許多作為，但是外交不分黨派，他也在政府服務過，知道外交的辛苦，所以對卓揆到日本幫中華隊打氣，持樂觀其成與肯定的態度。

蕭旭岑指出，卓榮泰到哪邊都是中華民國的行政院長，身分不會因私人行程有所改變。因此卓揆到日本去，不管有沒有會見到日本官員，總是為我國中華隊選手打氣，就不該是私人行程，此行應該是公務行程。但既然卓揆堅持是私人行程，在野黨立委就有責任及權利，去了解相關的細項與細節。基於中華民國憲法規定，行政院向立法院負責，所以卓揆不應該只將相關的明細收據給名嘴看，更應該向在野黨立委說明。

蕭旭岑說明，2015年3月馬總統到新加坡弔唁李光耀，在雙方無邦交的情況下，這是一個重大突破。馬總統指派他向新加坡代表處交涉，後來在當時兩岸高度互信的基礎上，新加坡政府同意馬總統前往。馬總統到新加坡後，也當面向時任新加坡總理李顯龍致意。當時馬總統說，他到哪裡身分都是中華民國總統。民進黨實在沒有需要批評此行是私人行程，畢竟與新加坡領導人會面，哪裡是私人行程可以定義的？

蕭旭岑再舉例，另一例子是2015年11月7日，兩岸領導人在新加坡會晤的「馬習會」，馬總統與習近平會面，也與李顯龍會面，這更是在兩岸上，在外交上的重大突破。當時華航是從松山機場出發，時任國安會秘書長高華柱特別指示，一切依照程序辦理，馬總統是從松指部移駕到松山機場，通過相關海關的程序，搭乘華航專機飛往新加坡。

蕭旭岑認為，無論是到新加坡弔唁李光耀，或者是兩岸領導人在新加坡會面，都是非常重要的歷史性事件。這兩個重大突破要特別感謝當時高華柱的睿智，在高的指導跟協調之下，才有具體卓越的貢獻與成果。

蕭旭岑強調，綜合上面所述，馬總統到哪邊都是中華民國總統，卓榮泰到哪邊也應該都是中華民國的行政院長。因此此次事件，他認為卓揆不應該用自費的方式，全民體恤外交的辛苦，應由公費來支應。