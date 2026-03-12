快訊

藍委質疑卓榮泰赴日觀戰前開專案會議 政院：維安考量

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰（中）。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
行政院卓榮泰7日以私人行程名義赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），遭藍委質疑行前政院曾開協調會，赴日實質應為公務性質。行政院發言人李慧芝今天表示，卓榮泰是行政院長，所有行程本來就有維安考量。

卓榮泰7日以私人行程名義赴日觀看WBC台捷大戰，從松指部出發引起在野黨關注。立法院外交及國防委員會今天考察松指部，國民黨立委徐巧芯指出，軍方證實曾召開機密專案會議協調停機坪與空間商借，因此她質疑，若是私人就不會由政院在前一天召開協調會，因此實質為公務性質，非純私人行程。

李慧芝回覆記者提問時表示，卓榮泰是行政院長，所有行程本來就有維安考量，至於去日本則是自費私人行程，並無衝突。

李慧芝日前曾說明，卓榮泰赴日觀賽為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓榮泰支付，行政院及相關部會或事業單位沒有支出任何費用，且出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。

卓榮泰 行政院 華航 日本

相關新聞

486先生曬「松指部」搭機自拍照 空軍：軍事營區攝影涉違法

卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，網紅「486先生」陳延昶貼出自稱在松指部搭機的照片嗆聲藍委，空軍司令部表示，雖然陳延昶的照片背景模糊難以辨別明確位置，不過依據「軍事營區安全維護條例」，軍事營區禁止錄影、攝影等行為，呼籲特定人士不要誤導社會大眾。

【重磅快評】票投在野會密告？謝長廷把卓揆推落更深泥淖

卓榮泰包機看球惹議，立院外交及國防委員會今天考察松指部。前駐日代表謝長廷PO文挺卓，稱在野提不出證據讓卓一刀斃命，卓由松指部進出是方便執行安全任務，違反哪條法律？其實謝畫錯重點，外界質疑的不是卓使用軍方停機坪，而是卓自始就說是自費私人行程。如果卓老實承認是公務行程，別說由松指部進出，連包機報公帳都不會有人質疑。

卓揆包機爭議立委考察松指部 藍委 : 政院協調分工怎是私人自費？

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。立委徐巧芯表示，行政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等各相關單位舉行專案會議，分配安檢等各項工作，沒道理當天突然變成私人自費行程。

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

