藍委質疑卓榮泰赴日觀戰前開專案會議 政院：維安考量

行政院長卓榮泰7日以私人行程名義赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），遭藍委質疑行前政院曾開協調會，赴日實質應為公務性質。行政院發言人李慧芝今天表示，卓榮泰是行政院長，所有行程本來就有維安考量。

卓榮泰7日以私人行程名義赴日觀看WBC台捷大戰，從松指部出發引起在野黨關注。立法院外交及國防委員會今天考察松指部，國民黨立委徐巧芯指出，軍方證實曾召開機密專案會議協調停機坪與空間商借，因此她質疑，若是私人就不會由政院在前一天召開協調會，因此實質為公務性質，非純私人行程。

李慧芝回覆記者提問時表示，卓榮泰是行政院長，所有行程本來就有維安考量，至於去日本則是自費私人行程，並無衝突。

李慧芝日前曾說明，卓榮泰赴日觀賽為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓榮泰支付，行政院及相關部會或事業單位沒有支出任何費用，且出國前皆依規定向行政院提出申請，一切依規定辦理。