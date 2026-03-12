486先生曬「松指部」搭機自拍照 空軍：軍事營區攝影涉違法

卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，網紅「486先生」陳延昶貼出自稱在松指部搭機的照片嗆聲藍委，空軍司令部表示，雖然陳延昶的照片背景模糊難以辨別明確位置，不過依據「軍事營區安全維護條例」，軍事營區禁止錄影、攝影等行為，呼籲特定人士不要誤導社會大眾。

卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，國防部長顧立雄宣稱「民航機也可停放松指部機坪」又更引發網友質疑將松指部偷換概念為松山機場。網紅「486先生」陳延昶在社群網站貼出自稱在松指部搭機的自拍照片，強調自己也曾從松指部松山機場搭機搭私人飛機去日本，有何奇怪之處？

然而，根據去年8月1日上路的「軍事營區安全維護條例」，在松山機場內若拍攝到松指部就涉及觸法，可處3萬到15萬元罰鍰。因此陳延昶的貼文又引來網友譏諷「笑死，非法拍照還公布，不用辦嗎」

空軍司令部表示，經檢視照片係以飛機機體及人員為主要拍攝畫面，照片中背景影像模糊，未能明顯判別其所在明確位置。空軍並強調，依據「軍事營區安全維護條例」第6條第1項第3款:非經軍事機關許可，不得於軍事營區從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為。

軍方指出，「軍事營區安全維護條例」明確規範，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等「軍民合用機場」皆屬範圍。若未經許可於區內攝影，最高可處3年以下有期徒刑、併科15萬元罰鍰。

軍方提醒，雖然在營區外拍攝飛機起降外觀不違法，但若刻意拍攝機敏處所，仍會涉及觸法疑慮。空軍並特別呼籲，請特定人士不要誤導社會大眾。