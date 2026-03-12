聽新聞
0:00 / 0:00
486先生曬「松指部」搭機自拍照 空軍：軍事營區攝影涉違法
卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，網紅「486先生」陳延昶貼出自稱在松指部搭機的照片嗆聲藍委，空軍司令部表示，雖然陳延昶的照片背景模糊難以辨別明確位置，不過依據「軍事營區安全維護條例」，軍事營區禁止錄影、攝影等行為，呼籲特定人士不要誤導社會大眾。
卓揆從松指部搭乘華航赴日引發爭議，國防部長顧立雄宣稱「民航機也可停放松指部機坪」又更引發網友質疑將松指部偷換概念為松山機場。網紅「486先生」陳延昶在社群網站貼出自稱在松指部搭機的自拍照片，強調自己也曾從松指部松山機場搭機搭私人飛機去日本，有何奇怪之處？
然而，根據去年8月1日上路的「軍事營區安全維護條例」，在松山機場內若拍攝到松指部就涉及觸法，可處3萬到15萬元罰鍰。因此陳延昶的貼文又引來網友譏諷「笑死，非法拍照還公布，不用辦嗎」
空軍司令部表示，經檢視照片係以飛機機體及人員為主要拍攝畫面，照片中背景影像模糊，未能明顯判別其所在明確位置。空軍並強調，依據「軍事營區安全維護條例」第6條第1項第3款:非經軍事機關許可，不得於軍事營區從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為。
軍方指出，「軍事營區安全維護條例」明確規範，包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等「軍民合用機場」皆屬範圍。若未經許可於區內攝影，最高可處3年以下有期徒刑、併科15萬元罰鍰。
軍方提醒，雖然在營區外拍攝飛機起降外觀不違法，但若刻意拍攝機敏處所，仍會涉及觸法疑慮。空軍並特別呼籲，請特定人士不要誤導社會大眾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。