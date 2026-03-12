【重磅快評】票投在野會密告？謝長廷把卓揆推落更深泥淖

卓榮泰包機看球惹議，立院外交及國防委員會今天考察松指部。前駐日代表謝長廷PO文挺卓，稱在野提不出證據讓卓一刀斃命，卓由松指部進出是方便執行安全任務，違反哪條法律？其實謝畫錯重點，外界質疑的不是卓使用軍方停機坪，而是卓自始就說是自費私人行程。如果卓老實承認是公務行程，別說由松指部進出，連包機報公帳都不會有人質疑。

卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰，綠營除了賴清德及林佳龍，莫不大讚卓揆是台日斷交後首位踏上日本的現任行政院長，是台日外交一大突破。綠委莊瑞雄即直言「卓去日本，高市早苗一定知道！」，海委會主委管碧玲也說，閣揆訪日需經高市早苗同意，本質上就是外交突破。

只是，卓榮泰多次在公開場合大潑眾綠營人士的冷水，直稱他是「私人行程、沒特殊人士協助」；當天除了觀賽外，他本想探望在首場比賽受傷的台灣隊長陳傑憲，但礙於台灣隊仍在訓練，因此沒有去打擾。

其實，不獨綠營人士大讚卓揆，藍營也非全部喊倒讚。國民黨前立委費鴻泰即不諱言，現任閣揆踏上日本「實屬外交突破」，但他也建議卓既定調為私人行程，應將自費明細與起降地點交代清楚。趙少康也認為，不管卓揆用什麼方式赴日，應該算是一個突破，但外交還是要開大門走大路。

不管藍營人士是褒中帶貶，或貶中帶褒，證明在野陣營對此事抱持多元看法，只是卓榮泰應對失措，才讓自己陷入「人在冏途」的困境；而謝長廷的助攻，卻讓卓榮泰掉入更深的政治攻防泥淖。

謝長廷長期駐日，可能也是這次卓揆快閃東京的牽線人，在卓被外界質疑之際出來發聲自屬常情。律師出身的謝長廷不改犀利，但論點卻很有問題，不僅意在挑撥，更混淆首長維安與政務官的政治責任，高明的話術並無法為卓洗清外界質疑，更凸顯出訪後的失落。

謝長謝聲稱，以台灣為例，理論上每十個人至少有接近五個是投票給在野黨，幾乎是遍佈各行各業，如果卓院長使用公費卻說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，卓院長如公開說謊還能繼續做下去嗎？

至於松指部進出特權，謝反問這是卓院長自己要求的嗎？總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益，這是舉世皆然的制度設計。

謝長廷用二分法推論，如果卓榮泰公器私用一定會有人檢舉，因為在台灣可能近半的人是票投在野黨。但他把公器私用議題巧妙連結投票傾向，其心可議，即使沒有票投民進黨，肯定卓榮泰是外交突破的藍營人士也大有人在，謝把不投票給民進黨的人歸類為「會檢舉密告」，這是什麼心態使然？說穿了，只是操作仇恨值罷了。

再者，首長的特權是來自制定政策、指導行政方向的職責及所負的政治責任，卓榮泰快閃東京，再怎麼私人行程，也不能與政治責任切割。去年外交部長林佳龍赴日與日華議員懇談會會長、眾議員合照，高市早苗也在場，綠營宣稱是外交突破；卓揆是斷交後首次赴日的閣揆，反而陷入自費私人行程紛爭，連林佳龍也不敢誇老闆一聲，不是很怪嗎？

如果卓榮泰說不出外交成果，可能真有難言之隱，眾營綠也不必再為他敲鑼打鼓，免得他更難堪；反之，卓榮泰若能像舌戰藍委一樣雄辯滔滔大談外交突破，牛皮紙袋也許可以永遠塵封，更不勞謝長廷用二分法來挑撥對立。台灣不需要檢舉密告，期待政治還是可以走向清明。