【重磅快評】票投在野會密告？謝長廷把卓揆推落更深泥淖

聯合報／ 主筆室
卓榮泰包機看球惹議，立院外交及國防委員會今天考察松指部，前駐日代表謝長廷PO文挺卓，稱在野提不出證據讓卓一刀斃命。記者林俊良／攝影
卓榮泰包機看球惹議，立院外交及國防委員會今天考察松指部。前駐日代表謝長廷PO文挺卓，稱在野提不出證據讓卓一刀斃命，卓由松指部進出是方便執行安全任務，違反哪條法律？其實謝畫錯重點，外界質疑的不是卓使用軍方停機坪，而是卓自始就說是自費私人行程。如果卓老實承認是公務行程，別說由松指部進出，連包機報公帳都不會有人質疑。 

卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰，綠營除了賴清德及林佳龍，莫不大讚卓揆是台日斷交後首位踏上日本的現任行政院長，是台日外交一大突破。綠委莊瑞雄即直言「卓去日本，高市早苗一定知道！」，海委會主委管碧玲也說，閣揆訪日需經高市早苗同意，本質上就是外交突破。

只是，卓榮泰多次在公開場合大潑眾綠營人士的冷水，直稱他是「私人行程、沒特殊人士協助」；當天除了觀賽外，他本想探望在首場比賽受傷的台灣隊長陳傑憲，但礙於台灣隊仍在訓練，因此沒有去打擾。

其實，不獨綠營人士大讚卓揆，藍營也非全部喊倒讚。國民黨前立委費鴻泰即不諱言，現任閣揆踏上日本「實屬外交突破」，但他也建議卓既定調為私人行程，應將自費明細與起降地點交代清楚。趙少康也認為，不管卓揆用什麼方式赴日，應該算是一個突破，但外交還是要開大門走大路。

不管藍營人士是褒中帶貶，或貶中帶褒，證明在野陣營對此事抱持多元看法，只是卓榮泰應對失措，才讓自己陷入「人在冏途」的困境；而謝長廷的助攻，卻讓卓榮泰掉入更深的政治攻防泥淖。

謝長廷長期駐日，可能也是這次卓揆快閃東京的牽線人，在卓被外界質疑之際出來發聲自屬常情。律師出身的謝長廷不改犀利，但論點卻很有問題，不僅意在挑撥，更混淆首長維安與政務官的政治責任，高明的話術並無法為卓洗清外界質疑，更凸顯出訪後的失落。

謝長謝聲稱，以台灣為例，理論上每十個人至少有接近五個是投票給在野黨，幾乎是遍佈各行各業，如果卓院長使用公費卻說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨，卓院長如公開說謊還能繼續做下去嗎？

至於松指部進出特權，謝反問這是卓院長自己要求的嗎？總統、院長有隨扈保護，一般人沒有，本來就是特權，因為保護他們生命身體的安全，才能維持政務正常運作，符合國家利益，這是舉世皆然的制度設計。

謝長廷用二分法推論，如果卓榮泰公器私用一定會有人檢舉，因為在台灣可能近半的人是票投在野黨。但他把公器私用議題巧妙連結投票傾向，其心可議，即使沒有票投民進黨，肯定卓榮泰是外交突破的藍營人士也大有人在，謝把不投票給民進黨的人歸類為「會檢舉密告」，這是什麼心態使然？說穿了，只是操作仇恨值罷了。  

再者，首長的特權是來自制定政策、指導行政方向的職責及所負的政治責任，卓榮泰快閃東京，再怎麼私人行程，也不能與政治責任切割。去年外交部長林佳龍赴日與日華議員懇談會會長、眾議員合照，高市早苗也在場，綠營宣稱是外交突破；卓揆是斷交後首次赴日的閣揆，反而陷入自費私人行程紛爭，連林佳龍也不敢誇老闆一聲，不是很怪嗎？

如果卓榮泰說不出外交成果，可能真有難言之隱，眾營綠也不必再為他敲鑼打鼓，免得他更難堪；反之，卓榮泰若能像舌戰藍委一樣雄辯滔滔大談外交突破，牛皮紙袋也許可以永遠塵封，更不勞謝長廷用二分法來挑撥對立。台灣不需要檢舉密告，期待政治還是可以走向清明。 

松指部

相關新聞

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。美方採取此一舉動不令人意外，這是川普政府在最高法院裁定其先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的對等關稅違憲後，為填補關稅空缺、重建貿易壁壘的一記回馬槍。

【重磅快評】從主張廢死到詛咒網友 苗博雅的邏輯已死

網友近日於Threads透過AI反串北市議員苗博雅，發表「精神勝利法」系列貼文，例如「台灣有事日本有事，所以日本隊贏也算我們贏」；苗博雅對此表示，他長期遭遇換臉詐騙騷擾，提告意義不大，建議支持者直接截圖並留言「AI換臉詐騙死全家」。國民黨立委徐巧芯大酸，苗博雅主張廢死，卻詛咒網友死全家，這不是株連九族？

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

伊朗與美以的對抗已進入第12天。戰爭長期化的特徵愈加顯著，美國想要抽身的窗口幾乎已經關閉。川普禮拜天雖說戰爭該結束了，卻又表示何時結束與伊朗的戰爭，將由他與內唐亞胡做出「共同決定」。但以色列並不想停，內唐亞胡禮拜一直接打臉說，「我們還沒有結束。」

【重磅快評】開除李貞秀？柯文哲這顆太陽沒溫度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院今天進行黨團協商，白綠陣營近日各自發布民調，「機構效應」在所難免；但令人驚訝的是，民眾黨創黨主席柯文哲竟藉此向賴清德叫板，稱賴若宣告陸配沒有參政權，他會把李換掉，直接忽略現任黨主席黃國昌及司法程序。民眾黨日後的路若走得崎嶇，柯文哲難辭其咎。

