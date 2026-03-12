快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

卓榮泰赴日觀戰WBC 藍委安排考察松指部盼釐清

中央社／ 台北12日電

立法院外交及國防委員會今天考察松指部，釐清行政院長卓榮泰赴日看球議題。國民黨立委徐巧芯指出，軍方證實曾召開機密專案會議協調停機坪與空間商借，因此她質疑，若是私人就不會由政院在前一天召開協調會，因此實質為公務性質，非純私人行程

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪質疑，考察真的非常萬用，不僅可以拿來搞政治報復，難道還可以拿來向中國輸誠，而且考察松指部是否比審議軍購案重要，司馬昭之心路人皆知，希望國民黨立委馬文君下週能排審國防特別條例，不要跟民意對幹、不要跟台灣的安全對立。

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看WBC經典賽台捷大戰，成為台日斷交後第一位踏上日本的現任行政院長，也被視為是台日外交一大突破。儘管卓榮泰多次強調，這次假日的私人行程所有花費都是自費，但仍遭在野立委質疑。

立法院外交及國防委員會上午為此赴松山基地指揮部考察，國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人前往。徐巧芯會後在松指部外受訪表示，當天卓榮泰一行人由松指部大門進入，使用軍方休息室，但安檢並非由軍方負責。

徐巧芯指出，卓榮泰此次搭乘的並非空軍的737、福克50（Fokker 50）或畢琪1900（Beechcraft 1900）等三類法定行政專機，而是華航民用機。松指部僅商借軍方停機坪、安檢空間及休息室等供其使用，行政院則在出發前一天便召集相關單位至台北航空站召開協調會。

徐巧芯提到，軍方是受到「專案要求」配合，對軍方而言該會議屬機密專案會議，專案任務內容就是商借相關空間。

徐巧芯進一步表示，以她過往處理醫療包機的經驗為例，單趟報價約新台幣250萬至300萬元，來回可能耗資500萬至600萬元，因此卓榮泰、國防部長顧立雄都沒有對外說清楚。徐巧芯也強調，今天考察氣氛和諧，旨在說明事實層面，至於是公務還私人，已非常清楚。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天在立法院接受媒體聯訪表示，國民黨對於卓榮泰到日本的私人行程非常有興趣，還一直在生氣，他相信卓榮泰這趟行程對台日之間的外交突破是很大的成功。

莊瑞雄說，外交有突破或取得一定進展，這對朝野或民眾來說，應該可以給予掌聲，他不願意去講國民黨在找碴，但國民黨內心也很清楚，這是台日關係的突破。

吳思瑤 松指部 私人行程

延伸閱讀

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

卓揆包機爭議立委考察松指部 藍委 : 政院協調分工怎是私人自費？

卓揆私人包機赴日松指部起降引發爭議 立委前往考察

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

相關新聞

卓揆包機爭議立委考察松指部 藍委 : 政院協調分工怎是私人自費？

閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。立委徐巧芯表示，行政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等各相關單位舉行專案會議，分配安檢等各項工作，沒道理當天突然變成私人自費行程。

【重磅快評】薛丁格的貓與卓榮泰的牛皮紙袋

1920年代，丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)和德國物理學家海森堡(Werner Heisenberg)針對量子力學，提出了知名的「哥本哈根詮釋(Copenhagen interpretation)」。簡單的說，就是在量子力學的世界，微觀粒子處於「疊加態」，也就是存在多種可能；而這樣的狀態，直到觀察的時候才會「攤縮」成一個確定的狀態，而且本質上，這個狀態是隨機的。「哥本哈根詮釋」直到如今，仍是量子物理的主流觀點。

卓榮泰赴日看經典賽是外交突破？游淑慧嘆公私分明遇綠就混亂

行政院長卓榮泰日前搭乘包機赴日看棒球經典賽（WBC），稱「私人行程」引議論。國民黨北市議員游淑慧在臉書批「左右不通、公私不明。」甚至若如綠委所稱外交大突破，也請卓揆大方地向國人說明此行成果，相關費用就應由行政院依法核銷。

卓榮泰包機看球惹議 謝長廷：質疑者不敢承諾錯指代價 讓院長一刀斃命

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽引發爭議，被傳聞居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平；他質疑，質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。謝長廷也說，卓院長由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼不妥？值得吵鬧不休。

卓揆包機爭議 立院外委會今考察松指部

行政院長卓榮泰宣稱「自費包機」，從空軍松山指揮部飛往東京觀看世界棒球經典賽，至今餘波蕩漾。在野黨繼續追根究柢，立法院外交及國防委員會今天將由國民黨立委徐巧芯帶隊考察松指部，將聽取松指部任務簡報、說明專機出境情形，及勘察軍民合用機場大坪。

王鴻薇發函追卓榮泰看球包機誰埋單？民航局回覆了

行政院長卓榮泰日前搭包機赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），由於卓揆稱行程為自費，引發各界討論。國民黨立委王鴻薇日前出手發函詢問華航、行政院等，民航局公文回覆指，「統計資料由軍方提供」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。