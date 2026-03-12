卓榮泰赴日觀戰WBC 藍委安排考察松指部盼釐清

立法院外交及國防委員會今天考察松指部，釐清行政院長卓榮泰赴日看球議題。國民黨立委徐巧芯指出，軍方證實曾召開機密專案會議協調停機坪與空間商借，因此她質疑，若是私人就不會由政院在前一天召開協調會，因此實質為公務性質，非純私人行程。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪質疑，考察真的非常萬用，不僅可以拿來搞政治報復，難道還可以拿來向中國輸誠，而且考察松指部是否比審議軍購案重要，司馬昭之心路人皆知，希望國民黨立委馬文君下週能排審國防特別條例，不要跟民意對幹、不要跟台灣的安全對立。

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看WBC經典賽台捷大戰，成為台日斷交後第一位踏上日本的現任行政院長，也被視為是台日外交一大突破。儘管卓榮泰多次強調，這次假日的私人行程所有花費都是自費，但仍遭在野立委質疑。

立法院外交及國防委員會上午為此赴松山基地指揮部考察，國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐等人前往。徐巧芯會後在松指部外受訪表示，當天卓榮泰一行人由松指部大門進入，使用軍方休息室，但安檢並非由軍方負責。

徐巧芯指出，卓榮泰此次搭乘的並非空軍的737、福克50（Fokker 50）或畢琪1900（Beechcraft 1900）等三類法定行政專機，而是華航民用機。松指部僅商借軍方停機坪、安檢空間及休息室等供其使用，行政院則在出發前一天便召集相關單位至台北航空站召開協調會。

徐巧芯提到，軍方是受到「專案要求」配合，對軍方而言該會議屬機密專案會議，專案任務內容就是商借相關空間。

徐巧芯進一步表示，以她過往處理醫療包機的經驗為例，單趟報價約新台幣250萬至300萬元，來回可能耗資500萬至600萬元，因此卓榮泰、國防部長顧立雄都沒有對外說清楚。徐巧芯也強調，今天考察氣氛和諧，旨在說明事實層面，至於是公務還私人，已非常清楚。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天在立法院接受媒體聯訪表示，國民黨對於卓榮泰到日本的私人行程非常有興趣，還一直在生氣，他相信卓榮泰這趟行程對台日之間的外交突破是很大的成功。

莊瑞雄說，外交有突破或取得一定進展，這對朝野或民眾來說，應該可以給予掌聲，他不願意去講國民黨在找碴，但國民黨內心也很清楚，這是台日關係的突破。