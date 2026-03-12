卓揆包機爭議立委考察松指部 藍委 : 政院協調分工怎是私人自費？

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
立法院外交國防委員會考察空軍松指部，立委徐巧芯表示，軍方說過去沒有印象有民航機停在松指部軍用停機坪，因此是非常非常少見的情況，閣揆卓榮泰和國防部長顧立雄都沒有說清楚。圖／立委徐巧芯提供
閣揆卓榮泰從空軍松指部搭乘自費包機赴日觀賞WBC經典賽引發爭議，立法院外交國防委員會今天赴松指部考察卓揆一行當天的出國動線。立委徐巧芯表示，行政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等各相關單位舉行專案會議，分配安檢等各項工作，沒道理當天突然變成私人自費行程。

徐巧芯指出，當天華航CI-1888班機停在松指部一號停機坪，卓揆一行從松指部大門進入休息室，首長等級在登機前不需安檢，其他隨員還是要經過安檢程序，不過是由相關單位派出人員到松指部進行安檢工作。

徐巧芯說，據了解，卓揆出發前一天，行政院召集軍方、華航等各相關單位，在台北航空站舉行機密專案會議，協調準備卓榮泰到日本看球的相關安排，看起來松指部就是單純提供停機坪、安檢空間和相關人員的休息室。

她質疑，前一天規劃一切的時候，是由行政院召集軍方等單位來開專案會議，沒道理當天突然變成私人自費行程。如果不是行政院下指令的話，不太可能有讓民眾在松指部搭乘包機的情況。

徐巧芯說，根據進一步詢問，軍方回應「過去沒有印象有民航機停在松指部一號軍用停機坪」，因此這是非常非常少見的情況，「卓榮泰和國防部長顧立雄都沒有說清楚。」

她舉例，由於這趟行程不屬於行政專機，包機應該是整架一起包，而不是付一般航線的機票錢，費用理應要看華航怎麼計算，依她過去處理醫療包機的例子，航空公司的報價大概單趟250萬到300萬元左右，來回大約500到600萬元。

另外對於網紅486先生聲稱自己在松指部搭機打卡，徐巧芯說，軍方表示畫面無法清楚辨認，但松指部不可以拍照，有相關罰則，軍方會發新聞稿澄清，請特定人不要誤導社會大眾。

立法院外交國防委員會赴空軍松指部考察，立委徐巧芯表示，行政院在閣揆卓榮泰搭機赴日觀賞WBC經典賽前一天，召集軍方、華航等各相關單位舉行專案會議，分配安檢等各項工作，沒道理當天突然變成私人自費行程。記者李人岳／攝影
