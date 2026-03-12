聽新聞
總統府：卓榮泰假日到東京為國家隊加油 何錯之有
針對在野黨質疑行政院長卓榮泰赴東京觀看WBC經典賽，甚至指控其涉貪瀆，總統府發言人郭雅慧今天表示，這說法是「欲加之罪」，卓榮泰利用假日到日本為國家隊加油，屬私人行程，自己負擔費用，何錯之有。
至於卓榮泰是否與日本首相高市早苗見面，郭雅慧說，傳聞不知從何而來，這不是事實。
行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋觀看WBC經典賽台捷大戰，成為台日斷交後第一位踏上日本的現任行政院長，也被視為是台日外交一大突破。儘管卓榮泰多次強調，這次假日的私人行程所有花費都是自費，但仍遭在野立委質疑。
對於在野黨指控卓榮泰赴日行程甚至稱其涉貪瀆，郭雅慧強調，這樣的說法是「欲加之罪」，卓榮泰利用假日到日本為國家隊加油，屬私人行程，自己負擔費用，何錯之有。
